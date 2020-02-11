Ум, честь и совесть Уссурийска. Или как фейковый депутат Виталий Наливкин Приморье спасал

Волевым решением и глубоким знанием предмета поразил подписчиков YouTube председатель исполнительного комитета Уссурийска депутата Виталий Наливкин. Одним своим появлением он отменил подтвержденный анализами диагноз — коронавирус.

На видеохостинге появился очередной ролик, в котором депутат Наливкин принял участие в спасении Уссурийска, на сей раз, от болезни. Под монолог диктора с хорошо поставленным голосом медики выносили из подъезда гражданина Китая, которого признали больным коронавирусом на основании результатов анализов. В самый ключевой момент в кадре появляется Наливкин, который требует провести повторный анализ.

«Может, но вчера бухал, а сегодня ему плохо с похмелья?» — высказывает предположение глава каких-то там мер исполнительного комитета.

В результате выяснилось, что у пациента обычная ангина, и страждущего врачи тем же порядком внесли в подъезд.

«Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет! Мы четко контролируем ситуацию», — провозгласил Виталий Наливкин.

За 18 часов ролик набрал больше 290 тысяч просмотров и 20 тысяч «лайков».

«Молодец Наливкин, наш мужик. И коронавирус вылечил, и произвола не допустил одним визитом», — написал Артем Шипилов.

«Си цзы пинь: А что, так можно было?» — поддержал его Franky Ranky.

«Как же я ожидал, что на 0:43 Наливкин даст пиво «больному», — посетовал wostok 1944.

Трудно поверить, но есть люди, которые верят в то, что этот персонаж может быть вполне реальным. Впрочем, выложенные в Сети видео с деятельным депутатом похожи на последствия деятельности пиар-рецедивистов из команды какого-нибудь политика средней руки провинциального разлива. И денежки освоить хочется, и фантазия на уровне «пипл схавает».

Названия роликов звучат как сага о народном герое: «Виталий Наливкин установил теплые остановки», «Виталий Наливкин поймал блогера», «Виталий Наливкин поддержал многодетную семью». Почти «Илья Муромец и Тугарин Змеевич» или «Добрыня Никитич побивает петергофского льва».

Впрочем, актеры играют так натурально, что можно и обмануться.

«Я три раза посмотрел! В такой прикольный стеб многие могут поверить, у нас народ наивный», — признался Владимир Утин.

Канал BARAKuda был зарегистрирован на видеохостинге в марте 2011 года. У него не так чтобы много подписчиков, 62,2 тысячи. Ведь ролики начали появляться не так давно.

Придумал депутата из народа и для народа режиссер и продюсер Андрей Клочков. Он создал не только видео-страничку и Instagram-аккаунт Наливкина. Кстати, на него подписано 102 тысячи человек.

Работает офис главы комитета, куда приходят письма уссурийцев, на которые Клочков отвечает. Собственно, сюжеты берутся из этих же посланий.

«Виталий Иванович Наливкин — это собирательный персонаж, мы продумываем сценарий, пишем текст, прорабатываются все сцены, договариваемся о съемках и, соответственно, после того, как все отснимем, монтируем и выкладываем», — рассказал Клочков. Вместе с ним троллят местные власти актеры и бывшие телевизионщики.

Гротескный депутат решает проблемы одним махом, не особенно заботясь о последствиях своих действий. Выглядят его эскапады вполне реалистично — для россиян не секрет, что власти частенько позволяют себе непродуманные телодвижения и решают проблему так, что лучше бы они ее не трогали.

С другой стороны, команда стебется над россиянами, которые считают решительность и способность на крайние меры основополагающим чертами характера «настоящего» депутата. Именно они являются авторами комментариев о правильном мужике, которых надо побольше.

«Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание, за счет наших таких юмористических скетчей», — уточнил Андрей Клочков.

Ролики появляются не так часто, как хотелось бы зрителям. Свободного времени группе не хватает. Стоит одно видео пять-десять тысяч рублей, массовка добровольная, актеры играют бесплатно.

«Это артисты, это ребята из моего цеха, зарабатывающие крошечные деньги, умеющие перевоплощаться, с острым чувством человеческой несправедливости, беды, умением сострадать, умением на себя транслировать чужую боль, абсолютно блестящий актерский проект», — сообщил знаменитый комедийный актер Юрий Стоянов.

Создатели образа депутата Наливкина берут за основу своих роликов реальные проблемы Уссурийска. Предположим, прогнил мост. Решать проблему нужно, власть молчит, дорого и хлопотно. И тут как Бэтмен появляется Наливкин, который предлагает подложить под него ржавые автобусы.

Он и швец, и жнец, и на дуде игрец. На благо народа не брезгует собственноручно тушить пожары. Депутат кардинально решил проблему дурнопахнущих отходов местного завода, развесив на столбах освежители воздуха.

Перекрыл грязную воду, которая текла из кранов уссурийцев и повелел переключить на дома чистую, из городского фонтана. Жестко и бескопромиссно обеззаразил озеро вливанием ударного количества хлорки.

Страна веселится, наслаждаясь похождениями народного героя, такого родного и понятного. К сожалению, сообщений о том, что власти Уссурийска занялись какой-нибудь из проблем, которую «решил» Наливкин, не поступало.