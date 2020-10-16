Улыбка с последствиями. Закупаемый «Победой» тренажер грозит бортпроводникам морщинами и спазмами

Авиакомпания «Победа» для улучшения своего сервиса решила закупить тренажеры для идеальный улыбки бортпроводников. Однако эксперты сомневаются в полезности этого устройства.

Здравствуйте, мимические морщины?

О том, что тренажер окажется неэффективным, в беседе «360» заявила косметолог Дарья Баскакова.

Мне сложно сказать, будет ли заметен эффект на улыбке. Однозначно использование такого тренажера вредно, как и большая часть упражнений, которые модно применять для лица. Типа фейс-фитнеса, фейс-билдинга и прочее. Потому что ни к чему другому, как к тренировке мимических мышц и, соответственно, тренировке мимических морщин, они не ведут Дарья Баскакова косметолог.

По ее словам, нужно также проконсультироваться со стоматологами, насколько это устройство безопасно и не закончится ли его использование проблемами с прикусом, деснами или периодонтом.

«Это грозит морщинами, грозит патологическим спазмом некоторых групп мышц, что, в свою очередь, может вести к спазму жевательных мышц», — подчеркнула Баскакова.

Советы тренера по фейс-фитнесу

Своим экспертным мнением с «360» поделилась и тренер по фейс-фитнесу Елена Федотова. Она рассказала, что сейчас управление мимикой лица является востребованной услугой для компаний, которые занимаются обслуживанием клиентов. Речь идет о сотрудниках отелей, продавцах в магазинах.

«Компания „Победа“ тоже идет по этому пути. Для бортпроводников ищут решение, которое может улучшить мимику лица и [создать] привычку улыбаться», — считает Федотова.

Эксперт объяснила, что сотрудники в течение дня находятся в разных ситуациях. Например, если во время работы клиент нахамил, то у человека вольно или невольно все сжимается внутри. Он может ходить с такими эмоциями какое-то время, а потом выплеснуть недовольство на коллег или родных.

«Упражнения для лица снимают напряжение», — подчеркнула специалист.

Однако тренер не уверена, что тренажер поможет человеку красиво улыбаться. Скорее, он вызовет напряжение на лице.

Если поместить тренажер на губы и начать делать упражнения, то человек не то что будет чувствовать дискомфорт — у него будет напрягаться лицо Елена Федотова тренер по фейс-фитнесу.

По ее словам, ошибочно утверждение о том, что когда лицо напрягается, мышцы качаются, укрепляются.

Чем старше мы становимся, тем улыбаемся меньше. Мы скрываем улыбку или делаем дежурную улыбку. От этих дежурных улыбок идет напряжение в уголках рта. Получаются линии недовольного лица. Человек вроде улыбается, но [улыбка] кажется недостаточно искренней. Если цель компании — получить искренние улыбки, то я рекомендую делать упражнения руками. Можно не покупать такое оборудование Елена Федотова.

Можно пальцами снять напряжение с лица, жевательных мышц, с подбородка и нарисовать «улыбку солнцу». Бесплатным тренажером может стать колпачок от помады. Его надо разместить между губами. Тогда они расслабятся.

Ранее «Победа» заявила о том, что собирается закупать тренажеры для улыбки в свою школу бортпроводников. Лоукостер планирует приобрести три тысячи подобных устройств.