Стрельба в Казани, ракеты в Израиле и Газе, ультиматум WhatsApp. Неделя в фотогалерее

Стрельба в казанской гимназии унесла жизни семерых детей и двоих взрослых. Стрелок объяснил свое поведение переполняющей его ненавистью. Конфликт Израиля и радикальной группировки ХАМАС вышел на новый уровень. Стороны обмениваются ударами уже несколько дней. Новые правила начали действовать в WhatsApp. Данные пользователей напрямую потекут в Facebook.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 10 по 16 мая, — в фотогалерее «360».

Урок закончился стрельбой

Исключенный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, которую ранее окончил. Не пустить бывшего выпускника попытался вахтер. Он получил первую пулю. Находившаяся на вахте женщина нажала тревожную кнопку и побежала наверх с криком, чтобы все закрылись в классах. В этот момент Галявиев пошел по коридорам, стреляя в каждого, кто попадался ему на пути.

Его жертвами стали четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Эльвира Игнатьева преподавала английский язык, Венера Айзатова вела класс начальной школы. Стрелок сдался полиции, только когда у него закончились патроны.

12 мая в Татарстане объявили днем траура. Тогда же родные похоронили погибших во время нападения стрелка на школу.

Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, из которых 20 — это дети. Шестерых школьников доставили в реанимацию Городской детской больницы. Спустя несколько дней пятерых детей эвакуировали в Москву для продолжения лечения.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». На допросе стрелок заявил, что его переполняет ненависть, поэтому он пошел на убийство.

В ходе расследования выяснилось, что врачи выявили у Галявиева болезнь головного мозга. На учете у психиатра или нарколога молодой человек не состоял. Разрешение на оружие бывший студент получил легально за несколько недель до нападения на школу. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Галявиев заявил, что никаких серьезных заболеваний у него нет. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила выдачи разрешения на оружие, а также ввести ответственность для лиц, выдающих лицензии. Директор Росгвардии Виктор Золотов объявил, что нужно повысить возрастной ценз для получения огнестрельного оружия с 18 до 21 года.

Ракетный обмен Израиля и Газы

Конфликт между Израилем и палестинским сектором Газа вышел на новый уровень противостояния, которого не было с 2014 года. Все началось с решения суда о принудительном выселении палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

В городе начались волнения. В район Храмовой горы стянули большое количество полицейских для обеспечения безопасности, что еще больше разозлило мусульманскую молодежь.

Радикальная группировка ХАМАС поставила властям Израиля ультиматум вывести полицию из восточной части Иерусалима. Когда этого не произошло, с территории сектора Газа полетели ракеты. Большую часть снарядов перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».

В ответ на нападение Армия обороны Израиля подвела к границе с Газой танки и начала наносить удары беспилотниками. От ударов по анклаву пострадало несколько высотных зданий, включая комплекс «Аль-Джаля», где находились редакции международных СМИ. Израильские военные заявили, что, по их данным, там располагался штаб военной разведки ХАМАС. Гражданских лиц предупредили о будущем ударе заблаговременно.

Ракеты из сектора Газа били по Израилю практически без перерыва на протяжении нескольких дней. Ситуация обострилась и внутри страны, где начались столкновения между еврейской и арабской молодежью, что привело к погромам.

К деэскалации конфликта стороны призвали практически все страны мира. Из-за сложной обстановки в небе международные авиаперевозчики объявили о прекращении полетов в Тель-Авив.

По последним данным, ХАМАС выпустило по территории Израиля 2900 ракет, из которых 450 упали на территории сектора, 1150 сбили батареи «Железного купола». Жертвами обстрела в Израиле стали 10 человек, в том числе один военный. В секторе Газа объявили о 200 погибших.

WhatsApp заблокирует несогласных

Новые правила пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp вступили в силу в субботу, 15 мая. Теперь всю информацию о данных пользователя, транзакциях его карты и IP-адрес получит Facebook. Компания намерена использовать информацию для настройки рекламы.

Пользователи могут не согласиться с новыми правилами, но тогда их лишат возможности отправлять сообщения и совершать звонки. На раздумья у них есть 120 дней, после чего аккаунты удалят как недействующие.

Мессенджер заранее начал рассылать сообщения пользователям, которые еще не приняли новые правила. В своем ультиматуме WhatsApp дал абонентам пару недель, чтобы они сделали архивы своих сообщений.

Новая политика мессенджера вызвала возмущение не только рядовых пользователей, но и политиков. Депутат Госдумы Антон Горелкин напомнил, что WhatsApp набрал аудиторию на одних условиях, а сейчас фактически ставит абонентов перед ультиматумом.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что новые правила WhatsApp должен проверить Роскомнадзор на соответствие российскому закону о персональных данных. Депутат отметил, что речь не идет о замедлении работы или полной блокировке мессенджера в России, хотя такие ресурсы у страны есть.

Министр вышел из леса

Пропавший в лесу во время охоты министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский нашелся на третий день. Он сам вышел к людям в районе села Баслы. После осмотра медики оценили его состояние как вполне нормальное.

Чиновник пропал 7 мая. Он уехал на охоту в лес за 270 километров от Омска. На поиски министра отправились полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и волонтеры. Квадроцикл министра нашли застрявшим на березе. Участники поисков не исключили, что он шел пешком.

Сам Мураховский рассказал, что за трое суток ему пришлось переночевать в заброшенном вагончике и под деревом. Он отметил, что видел пролетающий вертолет и даже махал ему руками. Но экипаж его не заметил из-за камуфляжной одежды.

Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в его поисках, и принес извинения за то, что причинил столько беспокойства в день празднования Дня Победы. К работе он вернулся во вторник, 11 мая.

Россия назвала недругов

Источник фото: РИА «Новости»

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. Он оказался очень коротким и включил США и Чехию. В соответствии с указом президента для посольств этих стран ограничили число работников из числа россиян. Чешской дипмиссии оставили право нанимать до 19 граждан РФ, для американского посольства — ни одного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что короткий список демонстрирует стремление Москвы к диалогу.

Составленный Россией список недружественных стран вызвал критику со стороны Чехии. МИД страны назвал решение Москвы шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения. Официальная Прага уточнила, что намерена добиваться паритетного количества сотрудников российского посольства со своей дипмиссией. Еврокомиссия призвала Россию пересмотреть свое решение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что список появился только в качестве ответа на антироссийские выпады. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что страна готова к диалогу с другими государствами. Но не допустит пересечения красных линий.

Медведчук попал под госизмену

Украинские депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак стали подозреваемыми в деле о государственной измене. Следователи считают, что они передавали материалы под грифом «секретно», разрабатывали антиукраинский проект и незаконно вели добычу полезных ископаемых в Крыму.

Силовики провели обыски в домах депутатов, а также в офисе партии. По словам Медведчука, ничего незаконного они не нашли. Суд, куда Генеральная прокуратура подала ходатайство, во взятии депутата под стражу отказал. Но решил, что политик останется под круглосуточным домашним арестом. Медведчук заявил, что его преследование связано с желанием властей Украины избавиться от конкурента.

Тарас Козак в суд не явился. По версии правоохранителей, он находится в России. По словам Медведчука, его однопартиец проходит лечение в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти превращают страну в антипод России. Уголовное преследование депутатов он назвал зачисткой политического поля, на которую никак не реагирует Запад.

Пиар-директор «Спартака» стал третьим лишним

Попытка разнять драку двух мужчин около бара в московском районе Новокосино привела пиар-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова на больничную койку. В заведении представитель красно-белых отдыхал вместе с сестрой и женой.

На входе началась драка между двумя мужчинами, которых Фетисов пытался разнять. В результате он пострадал сам. Врачи диагностировали у него перелом височной кости и ушиб головного мозга. Медики отправили пиарщика футбольного клуба в реанимацию, где он провел несколько дней.

Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого быстро нашли по кадрам с камер наблюдения. После задержания он признал, что действительно ударил вмешавшегося в конфликт Фетисова. Суд отказался арестовывать подозреваемого и отправил его под домашний арест на два месяца.

Премьер подвел итоги года

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил в Госдуме, рассказав о работе правительства в 2020 году. Он отметил, что несмотря на бушующую пандемию, больших потерь удалось избежать. В России по упрощенной процедуре зарегистрировали лекарства и вакцины от коронавируса. Прививки сделали уже 24 миллиона человек, а значит, коллективного иммунитета можно достичь до конца года.

Программа льготной ипотеки завершится летом. Но правительство работает над новым форматом по выдаче льготных кредитов на покупку россиянами жилья в новых домах.

Восстановление рынка труда продолжается. Пока к допандемийным показателям вернулись только 17 регионов. Но работа идет. В частности, уже действуют законы о найме безработных за компенсацию для работодателей. Кроме того, в ближайшее время в России появится единая платформа с вакансиями.

Ускорение внутренней инфляции премьер объяснил внешними факторами. Необоснованная накачка деньгами рынков привела к повышению цен на продукты питания. Российские производители начали направлять свои товары туда, параллельно повышая цены внутри страны. Еще одним фактором повышенных цен Мишустин назвал жадность отдельных производителей.

Россияне с детьми в этом году получат новые выплаты. Беременные женщины в сложном социальном положении и малообеспеченные родители-одиночки начнут получать средства ежемесячно. В сентябре по 10 тысяч рублей получат родители школьников. Кроме того, программу туристического кешбэка распространят на путевки в детские лагеря. При покупке вернут половину суммы.

Убийство школьницы в Нижегородской области

Пропавшую 12-летнюю школьницу из поселка Большое Козино в Нижегородской области нашли убитой и изнасилованной. Она пропала в четверг, 13 мая. Выходя с учебы, девочка позвонила маме и сказала, что скоро придет домой. После этого на связь ребенок не выходил.

Труп школьницы нашли в лесополосе недалеко от поселка. Для задержания подозреваемого понадобился один день. Его вычислили по кадрам с камер видеонаблюдения.

По версии следствия, мужчина приехал на электричке из города Заволжье. Девочку он увидел, когда катался на велосипеде. В лесополосе он напал на ребенка, изнасиловал, а после нанес несколько смертельных ударов ножом. Бросив тело школьницы, он скрылся. Следователи установили, что он уже был фигурантом уголовных дел, связанных с сексуальным насилием над детьми. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

По данным СМИ, на первое преступление злоумышленник пошел, когда ему было 15 лет. Тогда он изнасиловал двух девочек. Из-за возраста он избежал наказания. Но в 1992 году сел, когда совершил еще нападение на ребенка.

Всего на его счету два тюремных срока: 10 и 11 лет. Сокамерники прозвали его «Чикатило». В последние годы мужчина жил в Заволжье. Официально нигде не работал. В ходе допроса он рассказал, что заметил приглянувшуюся ему девочку, когда она вышла из школы.

В воскресенье в Большом Козине убитую девочку похоронили.

РПЛ завершила сезон

Сезон Российской премьер-лиги завершился. Победителем досрочно стал петербургский «Зенит». За оставшиеся призовые места боролись московские клубы «Спартак» и «Локомотив».

По итогам 30 туров красно-белые обошли железнодорожников, забрав себе второе место, а с ним и путевку в Лигу чемпионов. Туда «Спартак» отправится вместе с занявшим первое место «Зенитом».

Обладатель третьего места «Локомотив» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. На этой неделе клуб в девятый раз завоевал Кубок России.

Занявшие четвертое и пятое места казанский «Рубин» и «Сочи» в следующем сезоне примут участие в Лиге конференций — это третий по уровню турнир европейских клубов.

Лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги стал капитан «Зенита» Артем Дзюба. В турнире он забил 137 голов, обойдя прошлого рекордсмена Александра Кержакова, который забил 133 мяча. Свой последний гол Дзюба посвятил новорожденному сыну Александру.

По итогам турнира покинул лигу футбольный клуб «Тамбов», который прекратит свое существование. Вторым вылетевшим клубом стал волгоградский «Ротор», занявший предпоследнее место в турнирной таблице.

Им на смену придут самарские «Крылья Советов». По итогам сезона в Футбольной национальной лиге они установили рекорд, заработав в сезоне 100 баллов. Вторым клубом станет занявший третье место в ФНЛ «Нижний Новгород». Занявший второе место «Оренбург» не получил лицензию Премьер-лиги из-за малой вместимости домашнего стадиона.