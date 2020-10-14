Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ряд требований к Александру Лукашенко. Она назвала это ультиматумом. Тихановская потребовала, чтобы белорусский лидер покинул свой пост, остановил насилие на улицах и освободил всех политических осужденных. «360» разбирался, может ли она этим чего-то добиться, или же, напротив, усугубит ситуацию.

На выполнение поставленных условий Тихановская дала Лукашенко чуть меньше двух недель.

«Если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», — заявила она в своем Telegram-канале.

Ультиматум может привести к радикализации

Белорусский политолог, аналитик «Либерального клуба» Евгений Прейгерман считает, что решение Тихановской отражает представления людей, ведущих активную деятельность со стороны протеста, что безоговорочная поддержка в обществе на их стороне. И поэтому, если не получается мирными демонстрациями добиться результата, они посчитали, что можно пойти на некое обострение и выдвинуть этот самый ультиматум. Ведь Лукашенко до сих пор никакие уступки не сделал, добавил собеседник «360».

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«Повторюсь, я думаю, что у части людей, по крайней мере, которые есть в ее окружении, есть такое представление, что абсолютное большинство не просто на их стороне, но и готовы к каким-то решительным действиям, и, наверное, из этого исходят», — рассказал Прейгерман.

Он отметил, что ему не до конца понятна логика этого действия, и есть ли какое-то понимание разносценарности дальнейших событий.

«Я думаю, что вероятность того, что это приведет к какому-то новому всплеску активности и насилия достаточно высока», — считает Прейгерман.

Он добавил, что сейчас, к сожалению, видно, что после двух месяцев относительно мирных протестов, все рушится.

К сожалению, мы это видим, что ультиматум Тихановской, если не будет никаких изменений по истечении поставленного «дедлайна», еще больше поспособствует радикализации Евгений Прейгерман белорусский политолог

Ультиматум — как новая стадия конфликта

«Я думаю, что этот ультиматум сделан, как попытка разжечь, перевести на новую стадию конфликт. Желательно на горячую, с какими-то убийствами, потерями, и так далее», — рассказал в разговоре с «360» белорусский политолог, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев.

По его словам, Лукашенко никакие условия не примет, и те, кто это выдвигают — это просто провокаторы. По мнению Сергеева, это сделано не столько для того, чтобы подогреть толпу, а именно сподвигнуть организованные группировки радикального толка на какие-либо действия на улицах. «Это просто провокация, провокация с целью попытаться перевести на новую горячую стадию этот конфликт», — считает собеседник «360».