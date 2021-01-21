Госдума готова принять законопроект, который ограничит работу всех независимых просветителей России: на все нужно будет получать заключение от правительства. Ученые уверяют, их протесты не слышат. Привести это может к самым печальным последствиям: независимых образовательных и научно-популярных проектов может просто не остаться.

Законопроект об ограничении просветительской деятельности, не получившей лицензию государства, группа депутатов предложила еще в конце ноября 2020 года, а же 21 января 2021-го в Думе могут принять документ в первом чтении. Научная общественность сильно обеспокоена этим фактом: на так называемых нулевых чтениях многие представители сообщества высказывались категорически против, но их голоса не были услышаны.

Просветительская деятельность

По мнению одного из главных авторов законопроекта, сенатора Андрея Климова, необходимость в подобном документе появилась как минимум 20 лет назад. Одной из основных заслуг проекта он называет собственно определение просветительской деятельности.

По задумке авторов проекта, просветительской деятельностью следует считать распространение знаний, умений, навыков, а также «ценностных установок, опыта и компетенции» вне образовательных программ. Целью такой деятельности является «интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов».

Биоинформатик, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд уверен, что все более или менее стоящие просветительские проекты создаются без участия и ведома государства. Именно они попадают под угрозу в первую очередь.

Государство вообще не занимается просветительством, у него функции другие. Просветительством занимаются конкретные люди. Жизненный опыт показывает, что успешными являются те просветительские проекты, к которым государство отношения не имеет. Почему так происходит, каждый может додумать сам Михаил Гельфанд биоинформатик, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий.

Астрофизик Сергей Попов уже создал петицию, в которой потребовал отозвать законопроект, чтобы уберечь сферу популяризаторства от исчезновения. На момент публикации она собрала более 130 тысяч подписей.

Не уполномочен объяснять

В частности, в законопроекте прописано, что для предотвращения «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс» авторы предлагают «координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений». Главный автор законопроекта, сенатор Андрей Климов, объяснил, что контролирующим органом должно стать правительство.

Он также пояснил, что никаких ограничений на самом деле не планируется и добропорядочным популяризаторам науки бояться нечего.

«В нашем предложении нет никаких запретов и намеков на лицензирование. Оно открывает правительству возможность более активной поддержки просветительской деятельности, так как поддержка требуется и материальная, и организационно-административная, и информационная», — заявил Климов в разговоре с «360».

Однако научное сообщество сильно напугала новость о том, что для осуществления просветительской деятельности, возможно, понадобятся лицензии. В тексте Декларации ученых и популяризаторов науки говорится, что в случае принятия законопроекта они откажутся признавать его законность и подчиняться ему, получать какие-то лицензии и согласовывать свою деятельность с надзорными органами.

Михаил Гельфанд отметил, что нововведения готовящегося законопроекта требуют согласования различных бумаг, большой бюрократической работы, на которую большая часть его коллег, вероятно, просто не согласится. Ученый отметил, что главный риск в этой ситуации — потерять популяризаторскую деятельность насовсем.

Никто из содержательных людей в эти игры с лицензированием играть не будет. Есть декларация на сайте газеты «Троицкий вариант». Это заявление профессионального сообщества, которое состоит в том, что в эти игры, которые нам пытаются навязать, никто играть не будет, потому что это просто технически невозможно. И потому что противно Михаил Гельфанд.

При этом Климов отметил, что заключения, которые будет выдавать правительство, будут носить, скорее, рекомендательный характер: к ним можно будет прислушаться, а можно будет поступить по-своему. И все же ученых огорчили риски бюрократизации процесса независимого просветительства. Под Декларацией ученых и популяризаторов подписались более 800 человек, имеющих научные степени и авторитет в сообществе, а также сотни простых учителей, студентов и других авторов и слушателей различных независимых просветительских проектов.

Защитить народ

Одна из главных целей законопроекта, как заявляют его авторы, — обеспечить защиту Российской Федерации от вредоносной деятельности просветителей-злоумышленников. Так, без регулирования появляются предпосылки для антироссийской пропаганды и дискредитации государственной политики в среде школьников и студентов.

Однако законодатели, как подметил вице-президент РАН, глава комиссии РАН по популяризации науки, академик Алексей Хохлов в своем открытом письме к председателю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу Никонову, забывают, что просветительство востребовано не только в этих группах населения, но среди россиян всех возрастов.

Также просветительская деятельность не должна разжигать рознь по какому-либо признаку, пропагандировать идеи исключительности, агитировать, а также искажать исторические сведения и призывать к нарушению российского законодательства.

Мы говорим о том, что те ограничительные нормы, которые Конституция ставит по отношению к любой деятельности, распространяются и на просветительскую деятельность, которая де-факто есть, а де-юре нет Андрей Климов главный автор законопроекта, сенатор.

Он также отметил, что в сфере просветительства важно навести элементарный порядок, но, с другой стороны, нельзя перегнуть палку. Хохлов же отметил, что подобные ограничения уже прописаны в других российских законах, например, в Федеральном законе 114 о противодействии экстремизму.

«На наш взгляд, предлагаемый законопроект не решает ни одного вопроса, связанного с развитием просветительской и научно-популяризаторской деятельности в России, а создает лишь дополнительные преграды для осуществления этой деятельности. <...> [Он] не вводит никаких новых законодательных норм, направленных на поддержку этой очень важной для страны деятельности, он носит чисто ограничительный характер», — заключил Хохлов.