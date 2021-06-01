Водители придумали уловки, чтобы избегать штрафов. Раскрыть их оказалось легко

Автолюбители ловко уходят от штрафов, используя пробелы в законе, хитрые гаджеты и русский авось. Но эксперты уверены, что игра не стоит свеч: дело может обернуться лишением прав и уголовной статьей. Впрочем, иногда последствия могут быть страшнее, ведь уверенные в своей безнаказанности мошенники на колесах представляют нешуточную опасность на дороге.

Российские автомобилисты научились находить лазейки, чтобы уйти от штрафов за нарушение ПДД. Чтобы не платить, автомобили снимают с учета ГИБДД, меняют номера или даже регистрируют машины на фирмы-однодневки и ездят с поддельными договорами купли-продажи, рассказало РИА «Новости».

Подобные хитрости дарят нечестным автолюбителям уверенность в собственной безнаказанности. И это зачастую приводит к страшным последствиям. Один из ярких примеров — Эдвард Бил. Виновник аварии на Садовом кольце сбил женщину на автомобиле Audi RS6, который официально не являлся собственностью блогера.

Машина не имела даже регистрационного учета. Его прекратил предыдущий владелец в январе 2021 года, и с тех пор автомобиль ездил по подложным номерам.

Многие политики и общественные деятели уже призвали менять Уголовный кодекс и ужесточить наказание для водителей.

Риск того не стоит

Несмотря на все лазейки в законе, выявить хитрого нарушителя не так сложно. Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев рассказал «360», что обман со снятыми номерами из-за якобы недавней покупки машины раскрыть очень просто. Если автомобиль приобретен более чем 10 дней назад, сотрудник ГИБДД сможет легко это проверить.

Юрист пояснил, что эту информацию можно получить через дежурную часть или электронную базу. И если остановят машину, у которой незаконно отсутствуют номера, водителю грозит лишение прав. Поэтому нет смысла так рисковать. Но многие автолюбители рассчитывают на вечный русский авось.

«Они просто надеются, что сотрудники полиции не будут проверять информацию и можно будет ограничится тем, что просто показать инспектору ГИБДД договор купли-продажи. Что, как я понимаю, в большинстве случаев и происходит», — сказал Лев Воропаев.

Ловкость рук

Юрист уточнил, что в его практике самый типичный пример мошенничества — снимать номера. А вот чтобы не получить штраф, пользуются продажей автомобиля, снятием его с учета старым владельцем и постановкой на учет новым. Тогда штрафы вообще никому не приходят, сказал Лев Воропаев.

Автоюрист, адвокат «Общественного движения автомобилистов „Свобода выбора“» Сергей Радько рассказал «360», что, по его мнению, самый частый способ для ухода от штрафа, которым пользуются автомобилисты, — сделать номер нечитаемым. Для этого используют различные устройства.

По словам эксперта, существуют пленки, которые якобы закрывают цифры от камеры — в результате она их не видит. Бывают и технически более сложные решения, которые позволяют менять номер автомобиля. Есть также устройство, которое якобы блокируют работу камер в момент проезда.

«Гаджет вставляется в прикуриватель, включается, и вроде бы камера не может машину сфотографировать. Но практика показала, что это устройство не работает. Хотя многие в него верят и покупают за довольно приличные деньги. Но я не думаю, что подобные мошенничества — система. Это, скорее, отдельные случаи», — сказал Сергей Радько.

Выгодно единицам

Адвокат отметил, что никаких эффективных уловок сейчас не существует, хотя почему-то у некоторых блогеров это работает. Если автомобиль имеет прекращенный учет, то рано или поздно он будет пойман инспектором. Номера таких автомобилей выставляются в базу, система их видит и информирует ближайший патруль.

«Как часто это происходит, сказать сложно, потому что иногда бывают сбои в этой системе, как мы видим, и машины могут месяцами кататься, находясь на учете. Но если такую машину вычислят, то инспектор совершенно законно изымет номера и документы», — сказал Сергей Радько.

По его словам, большинство участников автодвижения понимают, что если передвигаться с закрытыми или измененными номерами, есть шанс и вовсе лишиться прав. Патруль ГИБДД, несмотря на сокращение штата, может оказаться в совсем неожиданном месте. И уже никакого оправдания не получится.

«Поэтому многие автомобилисты достаточно законопослушны. Максимум, что они себе позволяют, — может быть, не так тщательно мыть автомобиль весной, зимой и осенью. Но есть лихачи, которые плюют на ограничения и могут собирать по несколько штрафов за день», — сказал эксперт.

А штраф, например, за выезд на полосу общественного транспорта составляет 3 тысячи рублей. И два-три выезда с нарушениями уже окупают ту же систему, которая поможет сделать номер нечитаемым, отметил автоюрист.