Рыбаки смогут продавать улов по билету. Это усложнит жизнь простым людям и взвинтит цены
Рыбакам решили выдавать билеты на продажу улова — так заработать на хобби можно будет легально. Но к идее есть вопросы: на рынках простым россиянам места все равно придется покупать, на браконьерстве билеты никак не отразятся, а рыболовам придется сначала разбираться с бумажной волокитой. К тому же сейчас за нелегальную продажу по большому счету не наказывают, так что стимула получать лишний документ нет.
В правительстве решили поддержать рыбаков-любителей и официально разрешить им продавать свой улов, а также продукты, произведенные из него. Делать это можно будет по специальным билетам, которые должны выдавать территориальные органы Росрыболовства.
Сейчас наловить рыбу и продать ее просто так в России нельзя. За торговлю на стихийных рынках и «из машины», в том числе и рыбой без специального разрешения и документов на товар, наказывают штрафом — обычно в пределах пяти тысяч.
Вместе с этим рыбака могут также привлечь за незаконное предпринимательство — здесь штраф уже может достигать 50 тысяч. Однако эксперты в один голос говорят о том, что реально наказывают простых россиян (а не браконьеров) за розничную торговлю своим уловом крайне редко.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр Фомин уверен, что большого значения инициатива иметь не будет, но может облегчить жизнь в тех регионах, где есть большие проблемы с работой, а рыбная ловля кормит часть населения.
«Есть такие прибрежные регионы, в основном поселки, где есть проблемы с трудоустройством, а людям надо как-то жить. В таких регионах это будет интересно. Здесь, скорее всего, идея законодателей в том, чтобы как-то поддержать население», — отметил Фомин.
Билет не решение
Директор Рыборазводного предприятия № 1 Александр Ходос объяснил «360», что чаще всего на рынках простым рыболовам-любителям просто нет места, так как все точки покупают за деньги. И в этом случае билет на продажу пойманной рыбы вряд ли поможет простым россиянам.
«Может, тогда рыбаков, которые будут продавать улов на рынках, перестанут гонять, спрашивать, что они тут продают и есть ли у них всякие сертификаты. Но, с другой стороны, они вылавливают обычно не очень большое количество рыбы, и не очень часто их можно увидеть на рынках», — заметил Ходос.
На самом деле, основную сложность представляет как раз получение документации на улов, в том числе и бумаг о соответствии санитарным нормам. Ведь по закону продавать рыбу можно только при наличии специального заключения о безопасности продукта.
Сегодня в отношении всей рыбной продукции действует система „Меркурий“, где прослеживается происхождение рыбы: требуют кучу документов о том, где ты эту рыбу взял. Подтвердить приобретение рыбы рыбаку обычно невозможно, потому что он просто ее выловил
Почетный член Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) Семен Татарников и вовсе уверен, что рыбаки чаще всего не считаются с юридическими нюансами торговли своим уловом просто потому, что не знают о запрете и ограничениях, действуя по принципу «мой улов — что хочу, то и делаю».
Получить бумажку
Еще одна проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что пока неизвестно, как и где нужно будет получать билет, сколько он будет действовать. Если рыбакам за документом придется ехать в территориальные органы Росрыболовства, большинство может отказаться от этой идеи.
Однако Семен Татарников предположил, что, если такой рыболовецкий билет будет так же легко получить, как и охотничий, никаких препятствий возникнуть не должно. Тем не менее Александр Ходос убежден, что многие скорее откажутся от продажи рыбы, если с введением билетов ужесточат наказания, чем будут заморачиваться с бюрократическими процедурами. Но главное в этой инициативе, отметил Ходос, чтобы она не обернулась против рыбаков.
Лишь бы это все не повредило. Чтобы не начали штрафовать людей, которые пошли на рыбалку без этого билета
Но и легализация может выйти и государству, и людям боком. Прежде всего, отметил Татарников, за продажу улова рыбакам наверняка придется платить определенную таксу — за право торговать. В традиционно рыболовецких регионах из-за легализации любителей могут взлететь и цены.
«Народ-то может пойти получить [билет]. А потом будет перепродавать уловы, посредники появятся. И в рыбной отрасли, и в любительской будет по пять посредников, как в промышленной. Цены взлетят вверх. Так что это глупость», — заключил Татарников.