Рыбаки смогут продавать улов по билету. Это усложнит жизнь простым людям и взвинтит цены

Рыбакам решили выдавать билеты на продажу улова — так заработать на хобби можно будет легально. Но к идее есть вопросы: на рынках простым россиянам места все равно придется покупать, на браконьерстве билеты никак не отразятся, а рыболовам придется сначала разбираться с бумажной волокитой. К тому же сейчас за нелегальную продажу по большому счету не наказывают, так что стимула получать лишний документ нет.

В правительстве решили поддержать рыбаков-любителей и официально разрешить им продавать свой улов, а также продукты, произведенные из него. Делать это можно будет по специальным билетам, которые должны выдавать территориальные органы Росрыболовства.

Сейчас наловить рыбу и продать ее просто так в России нельзя. За торговлю на стихийных рынках и «из машины», в том числе и рыбой без специального разрешения и документов на товар, наказывают штрафом — обычно в пределах пяти тысяч.

Вместе с этим рыбака могут также привлечь за незаконное предпринимательство — здесь штраф уже может достигать 50 тысяч. Однако эксперты в один голос говорят о том, что реально наказывают простых россиян (а не браконьеров) за розничную торговлю своим уловом крайне редко.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр Фомин уверен, что большого значения инициатива иметь не будет, но может облегчить жизнь в тех регионах, где есть большие проблемы с работой, а рыбная ловля кормит часть населения.

«Есть такие прибрежные регионы, в основном поселки, где есть проблемы с трудоустройством, а людям надо как-то жить. В таких регионах это будет интересно. Здесь, скорее всего, идея законодателей в том, чтобы как-то поддержать население», — отметил Фомин.

Билет не решение

Директор Рыборазводного предприятия № 1 Александр Ходос объяснил «360», что чаще всего на рынках простым рыболовам-любителям просто нет места, так как все точки покупают за деньги. И в этом случае билет на продажу пойманной рыбы вряд ли поможет простым россиянам.

«Может, тогда рыбаков, которые будут продавать улов на рынках, перестанут гонять, спрашивать, что они тут продают и есть ли у них всякие сертификаты. Но, с другой стороны, они вылавливают обычно не очень большое количество рыбы, и не очень часто их можно увидеть на рынках», — заметил Ходос.

На самом деле, основную сложность представляет как раз получение документации на улов, в том числе и бумаг о соответствии санитарным нормам. Ведь по закону продавать рыбу можно только при наличии специального заключения о безопасности продукта.

Сегодня в отношении всей рыбной продукции действует система „Меркурий“, где прослеживается происхождение рыбы: требуют кучу документов о том, где ты эту рыбу взял. Подтвердить приобретение рыбы рыбаку обычно невозможно, потому что он просто ее выловил Александр Ходос.

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) Семен Татарников и вовсе уверен, что рыбаки чаще всего не считаются с юридическими нюансами торговли своим уловом просто потому, что не знают о запрете и ограничениях, действуя по принципу «мой улов — что хочу, то и делаю».

Получить бумажку

Еще одна проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что пока неизвестно, как и где нужно будет получать билет, сколько он будет действовать. Если рыбакам за документом придется ехать в территориальные органы Росрыболовства, большинство может отказаться от этой идеи.

Однако Семен Татарников предположил, что, если такой рыболовецкий билет будет так же легко получить, как и охотничий, никаких препятствий возникнуть не должно. Тем не менее Александр Ходос убежден, что многие скорее откажутся от продажи рыбы, если с введением билетов ужесточат наказания, чем будут заморачиваться с бюрократическими процедурами. Но главное в этой инициативе, отметил Ходос, чтобы она не обернулась против рыбаков.

Лишь бы это все не повредило. Чтобы не начали штрафовать людей, которые пошли на рыбалку без этого билета Александр Ходос.

Но и легализация может выйти и государству, и людям боком. Прежде всего, отметил Татарников, за продажу улова рыбакам наверняка придется платить определенную таксу — за право торговать. В традиционно рыболовецких регионах из-за легализации любителей могут взлететь и цены.

«Народ-то может пойти получить [билет]. А потом будет перепродавать уловы, посредники появятся. И в рыбной отрасли, и в любительской будет по пять посредников, как в промышленной. Цены взлетят вверх. Так что это глупость», — заключил Татарников.