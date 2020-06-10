Убийцу премьера Швеции Улофа Пальме искали 34 года. И опоздали на 19 лет

Расследование убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году подошло к концу. Прокуратура заявила, что преступником был графический дизайнер Стиг Энгстрем. Привлечь его к ответственности не получится, поскольку он покончил с собой в 2000 году.

Шведская прокуратура назвала человека, который, по ее словам, убил бывшего премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году. Изучив старые показания и все имеющиеся данные по делу, они решили, что убийцей был графический дизайнер Стиг Энгстерм. Поскольку мужчина покончил с собой еще в 2000 году, дело закрыли. Об этом пишет «Би-би-си».

Сын Пальме Мартен рассказал шведскому радио, что, по его мнению, прокуроры пришли к правильному выводу и имеют право закрыть дело. Тысячи людей были опрошены по поводу смерти Пальме.

Почему Улоф Пальме так много значит для Швеции

Улоф Пальме был премьер-министром дважды: между 1969 и 1976 годами, а затем между 1982 и 1986 годами. Он был признан отличным оратором и представлял социал-демократов. Политик открыто высказывался против войны США во Вьетнаме, поддерживал коммунистические правительства на Кубе и в Никарагуа и жестко критиковал режим апартеида в Южной Африке.

В Швеции он широко известен как человек, заложивший основы современного гендерного равенства. Часто вступал в ссоры с лидерами деловых кругов и вооруженными силами страны, был против ядерной энергетики.

По словам нынешнего шведского премьер-министра Стефана Лефвена, убийство Пальме — это открытая рана для страны. Оно оставило глубокий шрам на нации, которая считала и считает себя открытым и мирным обществом. Говорят, что в тот день Швеция «потеряла свою невинность».

Как произошло убийство Пальме

В пятницу вечером 28 февраля 1986 года Улоф Пальме освободил своих охранников от работы и пошел в кино с женой Лисбет, сыном Мартеном и его девушкой. Он шел вместе с женой после фильма по оживленной улице Стокгольма. Тогда и произошло нападение. Неизвестный несколько раз выстрелил в спину Пальме. Мужчина умер мгновенно.

На месте преступления нашли пули вида 357 Magnum, но пистолет так и не удалось разыскать. По этому делу опросили более 1000 человек, но формальных подозреваемых не было.

Сначала в преступлении обвинили Кристера Петтерссона, который ранее уже имел судимости. Его опознала Лисбет Пальме. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в 1989 году. Однако вскоре после апелляции его освободили. Мотивы Петтерссона не установили, оружие у него тоже не нашли. Петтерссон умер в 2004 году.

Интересно также, что более 130 человек признавались в убийстве премьер-министра.

Стиг Энгстрем — Skandia Man

За последние несколько лет следователи не нашли ни новых улик, ни орудия убийства. Полиция, изучив по новой все показания свидетелей и данные, что у них были, решила, что преступником был Стиг Энгстрем.

«Он действовал так, как мы считаем, действовал бы убийца», — заявила прокуратура.

Стиг Энгстрем стал известен как Skandia Man, так как работал в страховой компании Skandia. В день убийства он работал допоздна в офисе фирмы недалеко от места преступления. Известно, что Энгстрем присутствовал на месте убийства. Полиция допрашивала его несколько раз, но быстро вычеркнула из списка подозреваемых.

Когда в 2018 году полиция вновь начала изучать дело, она заметила, что показания Энгстрема по поводу его передвижений в тот день не совпадали с показаниями других свидетелей. В какой-то момент мужчина даже утверждал, что пытался реанимировать Пальме. К тому же описания убийцы со слов других свидетелей были очень похожи на внешность Энгстрема.

Позже следователи изучили его прошлое. Оказалось, что Энгстрем научился обращаться с оружием в армии и был членом стрелкового клуба. Он также был в кругу критиков политики Пальме. Родственники заявили, что он негативно относился к премьер-министру. У Энгстрема также были проблемы с деньгами и алкоголем. Впрочем, следователи до сих пор не имеют «четкой картины» мотивов Энгстрема для убийства Пальме, передает «Би-би-си».

Бывшая жена Стига Энгстрема рассказала газете Expressen в 2018 году, что ее допрашивали детективы в 2017 году. В то время она сказала, что о подозрении в его вине не может быть и речи.

«Он был слишком труслив. Он бы и муху не обидел», — сказала она.

Многие спрашивают, почему следователям потребовалось так много времени, чтобы прийти к такому выводу. Ведь нахождение убийцы в основном было результатом прочесывания показаний свидетелей, взятых от Стига Энгстрема и других на месте происшествия. Другие недовольны тем, что подозреваемый, умерший в 2000 году, никогда не предстанет перед судом.