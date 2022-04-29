Улюкаев может остаться за решеткой. Чиновникам уже отказывали в УДО по статье о взяточничестве

Алексея Улюкаева могут выпустить на свободу досрочно. Чиновника обвиняли в вымогательстве многомиллионной взятки. Экс-министр отсидел больше половины своего срока и выплатил крупный штраф. Однако суд может изменить решение — история знает такие случаи.

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева могут освободить условно-досрочно. Такое решение принял Московский районный суд Твери, в который передали ходатайство бывшего чиновника.

Суд пришел к выводу, что цель наказания была достигнута. Если прокуратура не обжалует это решение, бывший глава Минэкономразвития выйдет на свободу уже 12 мая. До этого он останется в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество в 2017 году. Также чиновник выплатил 130 миллионов рублей штрафа. Ему назначали запрет занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, но в 2018 году это ограничение отменили.

Условия УДО

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий пояснил «360», что По закону просить об условно-досрочном освобождении может любой осужденный. Для этого достаточно не иметь нареканий со стороны администрации колонии.

«Дальше решение остается за судами, но далеко не всегда принимаются [положительные] решения», — сказал он.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» добавил, что суд, рассматривая ходатайство об условно-досрочном освобождении, учитывает характеристику, которую заключенному дает администрация исправительного учреждения.

Также важно, чтобы заключенный частично или полностью погасил материальный ущерб, выплатил назначенный штраф или компенсацию. Кроме того, претендующий на УДО должен отбыть определенный срок, пояснил юрист.

«По тяжким преступлениям, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, а у Улюкаева тяжкое преступление, нужно отбыть две трети срока. То есть через два года освободить невозможно», — уточнил Калинов.

Решение суда может измениться

С аналогичным ходатайством об УДО, по словам адвоката, в 2021 году обращался бывший сенатор и глава республики Коми Владимир Торлопов. В 2019 году его приговорили к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество с акциями птицефабрики «Зеленецкая» и легализацию преступных доходов.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте

После неудачного ходатайства экс-сенатора снова отправили в места лишения свободы. При этом Торлопов на пять лет старше Улюкаева и имеет инвалидность после двух микроинсультов, которые случились еще до судебного процесса. При этому судили Улюкаева и Торлопова по одним и тем же статьям, отметил Новицкий.

«Вероятность того, что Улюкаев после освобождения вернется на госслужбу, близка к нулю. Зато вероятно, что прокуратура подаст апелляцию и суд второй инстанции отменит это решение, и он останется в местах лишения свободы», — отметил правозащитник.

Но и примеры удовлетворенных ходатайств об УДО тоже нередки. Недавно, как сообщал «Коммерсант», на свободу вышел бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов. В октябре 2019 года его осудили на пять с половиной лет колонии общего режима за растрату более 40 миллионов рублей из бюджета. Суд смягчился после второго ходатайства об УДО.

Дело Улюкаева

Алексей Улюкаев пришел на госслужбу в начале 90-х, как член команды Егора Гайдара. Он работал экономическим советником при правительстве, а с 2013-го три года был министром экономического развития Российской Федерации.

Карьера чиновника прервалась 14 ноября 2016 года, когда Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, министр требовал два миллиона долларов США от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение, которое давало право приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть».

Виновность министра доказала специальная краска на купюрах, которые использовали в качестве взятки, показания свидетелей, а также аудио- и видеоматериалы. Тем не менее Улюкаев отказался признавать вину и назвал дело «чудовищной провокацией», устроенной Сечиным.

На время следствия суд арестовал 280 миллионов рублей и более миллиона долларов на счетах чиновника, а также его коллекцию золотых монет, 10 земельных участков и жилой дом под Смоленском. В феврале 2019 суд снял арест с имущества Улюкаева.