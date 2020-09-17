Улика без срока давности. ДНК-тесты стали ключом к разгадке убийств из прошлого века

В Швеции проверка ДНК на генеалогическом сайте помогла найти убийцу по делу 15-летней давности. Во Флориде такой тест смог доказать невиновность мужчины, пробывшего в тюрьме 37 лет. Если раньше преступников ловили по отпечатку пальца или следу от обуви, то сейчас их найти гораздо проще — криминалистика не стоит на месте.

Развитие криминалистики

Если человек до чего-то дотрагивался, к чему-то прислонялся или просто проходил, то наверняка где-то оставил свой ДНК. Теперь необязательно находить отпечаток пальца на месте, рассказал «360» криминалист Михаил Игнатов. Хватит и потожировых выделений. Например, это помогает узнать держал подозреваемый в руках орудие убийства или нет. В случае с выстрелом из оружия нужно взять соскоб кожи. На ней после выстрела остаются микрочастицы пороха.

Почему ДНК-тесты считаются крайней точными? Как пишет Daily News, одинаковый профиль ДНК выпадает на один из 58,1 триллиона не связанных между собой лиц, выбранных случайным образом.

По словам Игнатова, ДНК стали активно использовать во всем мире последние 12 лет. Методика во всех странах примерно одинаковая.

С момента, как люди научились распознавать и использовать ДНК-анализы, их стали активно внедрять в криминалистическую практику. Сейчас, когда криминалист приезжает на место преступления, он собирает улики и в том числе делает смывы с предметов, которых мог касаться преступник. Проверяют все: предметы одежды, носовые платки, окурки и другие вещи. С них забирают отпечатки пальцев и данные ДНК.

В России, если человек исследовался на предмет преступлений, то его отпечатки пальцев и другие данные сразу идут в базу данных. Если брался где-то ДНК анализ, то он тоже идет в базу.

В Европе и США отдельную роль в раскрытие дел сыграла растущая популярность генеалогических сайтов. Пользователи добровольно заносят туда свои ДНК данные, чтобы найти давно потерянных родственников. Некоторые правительства дают доступ к этим данным правоохранительным органам, что позволяет находить виновников преступлений даже 20-летней давности. Впрочем до сих пор ведутся споры о том, этично ли давать доступ полиции к коммерческим генеалогическим сайтам. Некоторые пользователи считают, что это нарушает их право на конфиденциальность.

Либо умру, либо буду пойман

В 2004 году Швецию потрясло убийство 56-летней женщины и восьмилетнего мальчика. Жертвы жили в тихом городке Линчепинг и не были связаны между собой. Следователи не смогли установить ни преступника, ни мотива преступления. При этом на месте было обнаружено ДНК подозреваемого, использованное оружие и окровавленная кепка. Были даже свидетельские показания, описывающие молодого человека со светлыми волосами. Полиция обращалась за помощью к ФБР, но безуспешно. С годами дело стало вторым по величине в истории Швеции после убийства бывшего премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.

Дело было раскрыто, когда новый закон в январе 2019 года разрешил полиции искать совпадения с ДНК подозреваемых на коммерческих генеалогических сайтах. Так они вышли на 37-летнего шведа Даниэля Нюквиста. Он сознался в преступлении вскоре после ареста.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что Нюквист страдает серьезным психическим расстройством и страдал им во время преступления. В случае признания виновным он будет приговорен к заключению в психиатрической больнице.

«Я помню, что не чистил зубы, потому что в тот день я бы либо умер, либо меня бы поймали. Но мне пришлось это сделать», — сказал он на допросе в полиции.

Как сообщает The Guardian, после убийств он продолжал вести уединенный образ жизни недалеко от Линчепинга.

Осужден по ошибке

В 1983 году 19-летняя Барбара Грэмс была изнасиловала и избита, когда шла домой с работы в торговом центре Тампы. Полиция обвинила в этом 18-летнего Робера ДюБуаза. Его осудили на основе показаний тюремного информатора и анализа укусов на левой щеке жертвы.

Как передает Тhе Guаrdiаn, на новых слушаниях эксперты показали, что эти доказательства были ненадежны. Полиция использовала пчелиный воск, чтобы сделать слепок зубов Дюбуаза и анализ ДНК, который доказал его невиновность.

Изначально суд приговорил ДюБуаза к смертной казни, а после сменило приговор на пожизненное заключение. Он провел 37 лет за решеткой, прежде чем его признали невиновным и освободили из-под стражи.

Самое старое дело

В 2018 году полиция раскрыла убийство студентки Гарварда 50-летней давности с помощью ДНК и базы генеалогических данных, сообщает AJC.

Аспирантка Гарварда Джейн Бриттон была обнаружена изнасилованной и забитой до смерти в своей постели. Следователи определили подозреваемого по делу с использованием ДНК, оставленной на теле Бриттон, и данных с генеалогического сайта Ancestry.com.

Следователи заявили, что это самое старое дело, которое им удавалось раскрыть.

Преступником оказался Майкл Самптер, который умер от рака в 2001 году. Перед этим он отбывал срок за изнасилование 1975 года. После его смерти следователи установили его связь с четверыми другими изнасилованиями, два из которых привели к смерти женщин.

Жестокость, поразившая полицию

Убийство 9-летней девочки из Миссури не давало покоя следователям в течение 25 лет.

Охотник нашел тело четвероклассницы через девять дней после ее пропажи. Она была обнажена и привязана к дереву. На ее теле, засыпанном снегом, были раны от пыток и следы от попыток вырваться из оков. По словам полиции, девочки заткнули рот куском нижнего белья, а голова была заклеена изолентой, за исключением носа.

Благодаря технологическим достижениям и упорным криминалистам полиция наконец смогла связать профиль ДНК, извлеченный из куска нижнего белья девочки с убийцей. Им оказался мужчина, уже отбывающий срок за сексуальные преступления против детей, передает Daily News.

Еще одно дело, будоражащее умы полиции — это убийство Анджелы Кляйнзорге. В 1992 году она была изнасилована и убита в своем доме. На момент смерти ей было 84 года. Несмотря на тесты ДНК, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств, сообщает The Bellevue Gazette.

Однако в 2012 году, уходящий на пенсию детектив решил, что не откажется от этого дело. Повторная проверка ДНК связала следствие с братом убийцы. Сам преступник погиб в 2006 году в результате аварии на мотоцикле.