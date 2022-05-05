Улетай, туча. Какая погода придет в Москву и область на майских

Начало майских праздников выдалось не самым теплым, и хотя в ближайшие дни столбик термометра поползет вверх, на новых выходных погода не так предсказуема. Синоптики не исключат даже мокрого снега. «360» выяснил, смогут ли жители Москвы и области насладиться солнцем на День Победы.

Вторые майские

Теплая погода вернется в московский регион в пятницу 6 мая. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура днем достигнет +15…+17 градусов. В субботу облачно с прояснениями и небольшой дождь, столбик термометра покажет +13…+14 градусов.

Вторые майские праздники по погоде почти не будут отличаться от первых. Синоптик, метеоролог Александр Шувалов рассказал «360», что жители столичного региона прошли самую низшую точку похолодания в ночь на 5 мая. По словам специалиста, в Московской области температура колебалась в диапазоне от -3…-2 градуса, а ближе к Москве достигала нуля градусов. Но с каждым днем будет нарастать потепление, и уже завтра жителей московского региона ожидает +14 градусов, а послезавтра +16 градусов. Пик теплой погоды наступит 8 мая, температура поднимется до +18 градусов.

«Завтра еще будет без осадков, 7 мая тоже преимущественно без осадков, но под вечер могут собраться дождевые облака. Это будет местами, и вероятность дождя не очень большая», — рассказал Шувалов.

Но 8 мая вероятность выпадения кратковременных осадков уже выше. Шувалов также не исключил, что жители московского региона услышат первые майские грозы. Но во второй половине дня придет очередной холодный фронт.

Погода на День Победы

На День Победы характер погоды изменится. По словам Шувалова, температура 9 мая составит +10…+12 градусов, а с утра будет +8 градусов. Временами пройдут дожди.

Вильфанд ранее рассказал, что на 9 мая в Москве ожидается северный ветер и грядет понижение температуры. Погода будет облачная, но специалист не исключил, что в День Победы в столице разгонят облака.

«Это решается буквально за день, я думаю, что есть вероятность так называемых активных воздействий, которые уменьшают осадки, думаю, что они будут», — привело его слова АГН «Москва».

Источник фото: РИА «Новости»

Но есть и более пессимистичный прогноз погоды. По словам метеоролога, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода 9 мая будет ненастная, дождливая, ветреная и холодная. Местами даже возможен мокрый снег.

«Ночью ожидается +3 градуса, а днем в лучшем случае + 6…+11 градусов. На следующий день тоже будет прохладно, дождей станет меньше, но все равно сохраняются осадки скоротечного характера. Ночью больше посвежеет до 0…+5 градусов», — рассказал Тишковец.

По словам специалиста, разогнать облака из-за ненастной погоды в День Победы не получится.

Давление на праздниках

В четверг в Москве резко выросло атмосферное давление. По прогнозам специалистов, оно было на 11-13 единиц выше нормы. Это сказалось на метеозависимых, у которых от колебаний давления развиваются головные боли.

Однако столь впечатляющих перепадов давления на майских праздниках не будет. По словам Шувалова, перепады прогнозируются, но в пределах 10-15 миллиметров ртутного столба.

Тишковец подтвердил, что давление будет незначительно изменятся. В пятницу оно составит 758 единиц, в субботу 754, 749 в воскресенье и 753 в понедельник.