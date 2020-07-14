Романтический вечер стал кошмаром. Мужчина пытался напоить жену уксусом, а потом начал ей слать любовные письма

Москвичка уверена, что ее пытался убить муж. Якобы он запер ее в квартире, украл документы, после чего хотел заставить ее выпить уксус. Ценой нескольких травм женщина спаслась и начала получать от супруга… любовные послания.

История произошла с жительницей Москвы Ниной Расходчиковой. С ее слов, 2 июля после посиделок с шампанским ее пытался убить собственный муж Сергей. Якобы он хотел заставить супругу выпить уксус. Причем мужчина спланировал все так, чтобы на него не упали подозрения.

Своим рассказом Расходчикова поделилась из больницы, в которой находится до сих пор. По ее словам, она получила травмы — перелом позвонка, ступни и разбитую голову — после прыжка со второго этажа квартиры, где она живет. Так она хотела спастись от супруга, который якобы хотел ее убить, заставив выпить уксус.

Пострадавшая рассказала, что 2 июля муж устроил ей романтический вечер с шампанским. В какой-то момент он в грубой форме попросил ее взять бутылку с уксусом, налить его в стакан, который сам принес в перчатках, а после выпить. Первые действия Расходчикова сделала, потому что боялась, что он ее ударит. Но потом поняла, что у Сергея более жесткие намерения. Вдруг он надавил ей на шею, взял воронку и якобы пытался влить уксус ей в горло. Расходчикова вырвалась, убежала в ванну, заперлась там и некоторое время не выходила. В один момент она все-таки покинула ванну, добежала до открытого окна на кухне и выпрыгнула в него, чтобы спастись от Сергея.

Выскочив со второго этажа, она получила ряд травм и пыталась найти помощь у соседей. Как она оказалась в больнице, история умалчивает. Но на момент, когда пострадавшая оказалась на медицинской койке, началась вторая волна странного поведения мужа. Он вдруг начал слать ей любовные письма, в том числе совместные фотографии.

Источник фото: телеканал «360»

И в начале его любовные порывы даже сработали.

Две недели назад все-таки меня каким-то образом муж уговорил вернуться. Я его блокировала, он через друзей пытался до меня дозвониться, писал. Писал СМС о любви, голосовые, видео, в общем, красиво соловьем пел. Я в какие-то моменты поддавалась на его уловки Нина Расходчикова.

Однако Расходчикова просила супруга, чтобы он привез ей хоть какие-то вещи и документы, однако он этого не сделал. В том числе женщина интересовалась, где ее документы на квартиру и машину, которые Сергей куда-то спрятал.

Источник фото: телеканал «360»

Расходчикова считает, что Сергей специально не отдает ей вещи. По ее словам, перед произошедшим она потеряла местонахождение своего автомобиля и нигде не могла найти документы. Впоследствии ей сообщила соседка, что Сергей, у которого вообще нет водительских прав, взял машину и катался на ней.

В конце концов женщина написала заявление в полицию, это случилось только 11 июля. На бумаге говорится, что Сергей украл в том числе СТС, ПТС, права на машину, а также документы на квартиру. Судя по словам Расходчиковой в видео, которые есть в распоряжении «360», она уже подала на развод.

В московском МВД уже начали проверку данного происшествия.

Взять какой-либо комментарий у самого Сергея «360» не удалось.