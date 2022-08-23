Полиция Кипра задержала украинку, напавшую на россиян с ножом. Ей могут закрыть въезд в ЕС

Накануне вечером несколько туристов из России мирно отмечали День российского флага на Кипре. Вскоре к ним подошла украинка и стала угрожать ножом. Местная полиция задержала ее. «360» выяснил подробности нападения и узнал, какое наказание грозит гражданке Украины.

С ножом за флаг

Все случилось в провинции Ларнака, сообщило издание «Филелефтерос». Около церкви Фанеромени собралась группа туристов из России. Они праздновали День российского флага. Вечером к ним подошла 55-летняя украинка. В руке у нее был нож. По данным источника издания, женщина была пьяна. Она принялась размахивать оружием и что-то выкрикивать.

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Неподалеку дежурили местные полицейские. Они вовремя отреагировали на происходящее и задержали украинку.

«Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания», — сообщили авторы публикации.

За россиянами следили по соцсетям

В Координационном совете российских соотечественников Кипра (КСРСК) рассказали, что украинка целенаправленно напала на одну из ведущих активисток совета Людмилу Чуйкову. По данным ТАСС, задержанная накинулась на россиянку, выкрикивая ее ник в социальных сетях.

«Украинка Ирина Кривоус напала с ножом на группу людей на мероприятии под флагом России в Ларнаке. Инцидент произошел в понедельник, 22 августа, около семи часов вечера возле церкви Панагия Фанеромени», — рассказали в КСРСК. В организации добавили, что после этого злоумышленница набросилась на других россиян.

Источник фото: РИА «Новости»

Чуйкова является организатором автопробега с флагами России по улицам Ларнаки. Она рассказала, что нападение украинки не изменило планов россиян.

«Мы не отказались от автопробега, а когда вернулись обратно, то затем в течение нескольких часов давали показания в полицейском участке», — заявила она. По ее словам, нападавшая находилась в невменяемом состоянии, она расценивает ее действия как покушение на убийство.

В полиции Ларнаки подтвердили задержание украинки. Там заявили, что против нее могут возбудить дела по статьям о нападении, о незаконном ношении оружия и запугивания им, а также за пьянство и нарушение общественного порядка.

Как могут наказать украинку

Конфликты на национальной почве случаются довольно часто, рассказал «360» юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По его словам, в таких случаях нарушителей ожидают несколько вариантов наказания. В первом случае речь идет об уголовном преследовании. Во втором — об административном наказании. По мнению Шалоносова, оно довольно действенное, ведь подразумевает аннуляцию вида на жительство и других документов.

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«Третье наказание — это депортация в страну вылета, откуда человек прилетел, Киев и так далее. Сколько грозит лет женщине? В пределах двух-трех лет, не более, потому что вред ей (Людмиле Чуйковой — прим. ред.) не причинен, она только попыталась поцарапать», — заявил эксперт.

Шалоносов добавил, что за совершенное нападение женщине могут навсегда запретить въезд в Евросоюз. «Ей будет запрещен навсегда въезд на территорию Евросоюза. То есть 90% стран для этой украинки будут закрыты, что есть положительный опыт для других», — добавил собеседник «360».

Это не первый случай нападения на россиян в Европе. Весной украинка напала на русскую девушку с ребенком в городе Малага. Полиция задержала агрессивную женщину.