Укрепившийся рубль смешал карты иностранным банкам. Уход из России больше не кажется привлекательным

Иностранные банки, которые собирались уйти из России, потеряют миллиарды из-за укрепления рубля, сообщил Bloomberg. Доходы от российских активов резко выросли, так что теперь зарубежные финансовые организации потеряют в разы больше, если все же решат покинуть рынок.

Издание Bloomberg со ссылкой на представителей зарубежных банков сообщило, что укрепление рубля осложнило уход иностранных финансовых компаний из России. В австрийском банке Raiffeisen International Bank объяснили изданию, что высокие доходы компании в текущем году связаны именно с российским бизнесом: беспрецедентное укрепление рубля по отношению к евро позволило получить «необычайно высокий вклад из России».

Это объясняется тем, что банки могли сократить количество выдаваемых кредитов, но увеличить вложения в акции или другие бизнесы в стране, которые взлетели за счет укрепившегося рубля, рассказал «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Если иностранные банки хотят следовать политическому курсу и проявлять с экономической точки зрения не совсем взвешенную и дальновидную политику — это их проблемы. [Им придется] выходить с убытками, а дальше пытаться как-то завоевывать места на западном рынке, который уже занят и где все намного сложнее Михаил Беляев.

Французская кредитная организация Societe Generale SA, которой принадлежит один из крупнейших игроков на российском рынке, Росбанк, уже рассказала, что потеряла 3,3 миллиарда евро из-за продажи бизнеса в России. Ранее «Коммерсант» писал, что бизнесмен Владимир Потанин купил Росбанк за 0,2-0,3% капитала.

Другие кредиторы задумываются, чтобы оттянуть выход из России или же вовсе попытаться остаться на рынке, чтобы не терять деньги. Ведь, как написал Bloomberg, несмотря на сокращение выдачи иностранными банками кредитов россиянам, прибыль от рынка все равно растет из-за укрепляющегося рубля.

Например, итальянская UniCredit SpA заявила, что планирует любой ценой сохранить российское подразделение. И этот шаг вполне логичен, ведь российская экономика показала устойчивость даже в условиях беспрецедентных санкций, а многочисленные меры поддержки от правительства России создают все условия для комфортной работы бизнеса в стране.

«Рубль опирается на нашу достаточно стабильную экономику, которая находится в адаптационном периоде. Она пока особенно не процветает, но вместе с тем признаков кризиса в нашей экономике, в отличие от американской и западноевропейской, нет, а есть достаточно серьезные перспективы для дальнейшего развития», — подчеркнул Беляев.

Чем Россия хороша для иностранных банков?

Михаил Беляев объяснил «360», что Россия всегда была выгодной страной для любой банковской деятельности. Иностранных кредиторов здесь привлекала достаточно высокая ключевая ставка, которая позволяла кредитовать промышленность и население под достаточно высокие по сравнению с европейскими проценты.

«При этом ставки по депозитам, то есть по ресурсам, которые привлекали к себе банки, были не такие высокие. Поэтому у иностранных банков не было проблем с формированием депозитов. И разница между формированием ресурсной базы и кредитованием была очень привлекательна — на таких условиях работать на западных рынках иностранные банки не могли», — объяснил Беляев.

Эксперт добавил, что даже если иностранные банки вопреки собственным финансовым интересам решат покинуть российские рынки, на потребителях это не скажется, так как отечественные кредитные организации легко заменят иностранных конкурентов.

«Иностранные банки у нас занимают не самое большое место по объемам банковской деятельности, расчетных и платежных операций, по объемам депозитов и кредитования. Если они уйдут, то наш финансовый и банковский рынок не почувствует никакой трагедии», — уверил Михаил Беляев.

По его словам, российские крупные игроки предлагают людям тот же функционал и те же возможности, что и иностранные банки. К тому же в нынешних условиях отечественные компании надежнее для потребителей.

«У нас половина всех банковских операций приходится на Сбербанк, где-то по 10% — на Внешторгбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк. Крупнейшие российские игроки с легкостью и таким же набором услуг, которые предоставляет западные банки, могут обеспечить внутренний рынок», — заключил Беляев.