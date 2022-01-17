Москвичка рассказала, что у нее увели квартиру. От распространенной схемы спасет один поход в МФЦ

Москвичка рассказала, что мошенники украли у нее квартиру. Кто-то якобы заключил договор купли-продажи от ее имени, а полиция, по ее словам, бездействует почти год. Но история не так однозначна, а защититься от злоумышленников можно за один поход в МФЦ.

Москвичка Ольга Смирнова рассказала на своей странице в Facebook о том, как мошенники украли у нее квартиру. В 2019 году, по ее словам, к ней начали приходить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками управы, а также комитета ветеранов, собеса и других «компетентных органов». Они якобы заявляли, что Смирнова не имеет права жить в своей квартире.

В феврале 2020 года москвичка решила выяснить причину внезапно появившихся претензий на ее жилплощадь. В МФЦ ей якобы сообщили, что квартира попала в некий «департаментский список», так что больше не принадлежит живущей там семье. В отделении полиции женщину якобы подняли на смех, не поверив, что можно украсть квартиру.

«Пишу заявление в Росреестр с просьбой ознакомиться с материалами сделки, на основании которой произошел переход собственности. Некто Юрьева из Росреестра не поленилась написать мне отказ на четырех страницах. Смысл отказа сводился к следующему: сама подписала документы, вот и нечего тут теперь ходить отвлекать занятых людей», — написала Ольга Смирнова.

Москвичка написала заявление в Следком и прокуратуру, оттуда ее направили в УВД. Смирнова рассказала, что там ей предложили провести почерковедческую экспертизу, но результатов за восемь месяцев москвичка, по ее словам, так и не дождалась. Следователь по делу якобы вызвал ее на допрос только спустя девять месяцев после подачи заявления, причем позднее она заявила, что само дело было заведено лишь на следующий месяц.

«В июле [2021 года] сказали, что дело номер такое-то (я тогда впервые узнала номер) лежит в следственной части ЗАО. По телефону в ЗАО эту информацию не подтвердили. Позже оказалось, что дело давно закрыто в районном УВД. <…> Имя следователя неизвестно, причина закрытия — „никого не поймали“», — добавила Смирнова.

Распространенная схема

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин заявил «360», что ничего нового в схеме мошенничества нет — квартиры давно крадут с помощью поддельных документов. Сейчас, по его словам, злоумышленники научились получать доступ к электронной подписи жертвы и проводить сделки купли-продажи без участия собственника.

«Вам звонят какие-то мошенники, рассказывают, что вы, например, что-то выиграли и чтобы получить деньги, вам нужно подтвердить операцию. Вы подтверждаете, а они за счет СМС получают вашу электронную подпись. Потом просто через госуслуги подписывают договор купли-продажи на другого человека, ждут три года, несколько раз перепродают квартиру, в последний раз — нормальным покупателям», — объяснил он.

Юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба добавил, что также мошенники часто подделывают доверенность на совершение сделок с участием недвижимости.

«Такой документ нотариально заверяется, нотариус обычно предупреждает о рисках в случае выдачи доверенности о распоряжении имуществом», — сказал он.

Эксперт рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заметил, что подделать также можно и паспорт собственника — тогда ни электронная подпись, ни доверенность не понадобится. От такого мошенничества защититься проблематично.

Однако в описанном Ольгой Смирновой случае Константин Барсуков заметил много странностей. По его мнению, подозрительно прежде всего то, что с претензиями на квартиру к ней, по ее же словам, приходили не физические лица, а люди, представлявшиеся сотрудниками госорганов.

«Если квартира на первом этаже, такие площади часто отдают под советы ветеранов и подобные вещи. Но вопрос тогда, каким образом помещение оказалось в собственности Москвы? Неужели мошенники такие красавцы, что отъяли у нее квартиру и госоргану продали, чтобы все замкнуть?» — сказал он.

Как защититься от кражи квартиры?

Только за последний год число таких мошеннических сделок увеличилось на 15-20%, уверен Саяпин.

«В большинстве случаев сейчас квартиры возвращают, но мошенники становятся более грамотными, более хитрыми, так что в будущем это будет все сложнее оспаривать», — предупредил он.

Юрий Нетреба подчеркнул, что суды уже рассматривали подобные дела, когда ни собственник квартиры, ни ее покупатель физически не подписывали договор, но сделка все равно проходила через Росреестр — с помощью цифровой подписи. Чтобы защититься от мошеннических махинаций, юристы советуют письменно сообщить в МФЦ о запрете совершения сделок в отсутствие собственника.

«Если не было запрета на действия без личного присутствия, можно подделать доверенность. Если запрет был, сделку развернут в Росреестре и скажут снимать запрет», — подчеркнул Константин Барсуков.

По словам Александра Саяпина, защититься можно и с помощью оформления собственности на недвижимость в долях.

«Тогда нужно будет двоих человек обмануть, а это сложнее, чем одного. С долями обязательно идет нотариальная сделка, то есть ответственность нотариуса будет. Но половина мошеннических сделок происходит с помощью левых доверенностей, так что это тоже не панацея», — заключил он.