В Советском районном суде Владикавказа началось слушание по делу Тамерлана Сланова в сентябре 2019 года укравшего Валентину Габараеву, которая считала себя его невестой. Позже она пожаловалась, что мужчина ее избивал и насильно удерживал в квартире.

Девушке удалось бежать после того, как она через окно попросила прохожих вызвать полицию. Сланов отобрал у нее телефон и драгоценности. Он также избил ее и пообещал лишить жизни за непослушание.

Суд в октябре прошлого года признал его виновным в нанесении побоев и приговорил к десяти суткам ареста. Однако мать девушки Алла Хохоева обратилась к правозащитникам, подготовившим обращение в Госпрокуратуру. Было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозах убийством и о незаконном лишении свободы. Тамерлан Сланов свою вину не признал.

Алла Хохоева в разговоре с «360» призналась, что ей было очень трудно решиться на огласку дела в СМИ, но она понимала, что таких жертв, как ее дочь, будет еще много. Она сообщила, что у Сланова несколько непогашенных судимостей, в том числе - за мошенничество.

По ее данным, его женами в разное время становились как минимум пять женщин. Хохоева считает, что женщина, которая в качестве супруги Сланова пришла в суд, и заявила об общем ребенке, стала его жертвой до похищения Валентины Габараевой.

Узнала интересный факт. Когда его задержали, он на суде заявил, что не женат. Признал, что есть дети. После этого, не выходя из СИЗО, он вдруг оказался женатым. И сегодня на суде присутствовала его якобы супруга Алла Хохоева

«Я так понимаю, это женщина, с которой была связь до моей дочери. Он прикрывается детьми, их не содержит. Он привык, что вранье ему сходит с рук. Вот чтобы в этот раз так не получилось, он должен получить реальный срок. Может быть, тогда он будет бояться обижать людей. Другим человеком он вряд ли станет», — подчеркнула Алла Хохоева.

Она добавила, что о готовящемся похищении, равно как и том, что ее дочь встречается со Слановым, она не знала. Не знали даже подруги девушки. Мужчина объяснил такую секретность тем, что родители будут против брака с судимым и неоднократно разведенным человеком. Сланов утверждал, что его оговаривают бывшие жены.