Украину ждет судьба Афганистана. США накачивают оружием, уничтожают экономику, а потом бросают

За четыре месяца российской специальной операции США потратили на Украину больше, чем за пять первых лет войны в Афганистане. Миллиарды долларов уже ушли на поддержание конфликта с Россией, но результата нет. Эксперты уверены, что Украину ждет будущее Афганистана, который США разорили войной, а потом просто бросили.

Помощь взаймы

Американский телеканал Fox News заявил, что всего за четыре месяца, прошедших с начала спецоперации, США выделили Украине больше средств, чем потратили за первые пять лет войны в Афганистане. Только в области безопасности Штаты потратили на нее более восьми миллиардов долларов.

Ранее конгресс США заявлял, что планирует выделить 54 миллиарда долларов на военную и гуманитарную помощь Украине. В майском пакете помощи предусматривались траты на 40 миллиардов.

Политолог Никита Донцов подчеркнул «360», что на самом деле всю военную и финансовую помощь от США Украине стоит рассматривать исключительно с точки зрения бизнес-интересов Штатов. Так как рано или поздно они потребуют вернуть долг.

«Американцы фактически сейчас сбывают на Украину старую неликвидную технику, в том числе бывшую в употреблении, продают туда „чудеса“ американской военной промышленности. Вероятно, за последние 20 лет у них накопилось столько отходов производства ВПК, которые некуда было применить, что они нашли подходящий вариант — все это в кредит отправлять на Украину», — сказал он.

По мнению российского военного журналиста и военного эксперта Ивана Коновалова, в таких тратах нет ничего удивительного, ведь США, спонсируя государственный переворот 2014 года, намеревались сделать из Украины буферное государство для противостояния с Россией. И преуспели в этом.

«Накачивание оружием Украины началось не в последний год, это происходило и до того, суммы постоянно росли. И понятно, что сейчас на фоне специальной операции денег вкладывается все больше. Но сама суть ситуации сложилась давно», — сказал он.

Причем, по мнению Никиты Донцова, США еще обязательно потребуют от Украины возместить все расходы — и даже смена киевского политического руководства не убережет страну от этого.

Украина — второй Афганистан?

Помощь и поддержка США, по словам Никиты Донцова, очень непостоянны. Это наглядно показывает пример Афганистана, откуда Штаты эвакуировали своих граждан, сотрудников посольства и дипломатического представительства, а также военных после захвата власти «Талибаном»*.

Теперь американский президент Джо Байден заявил, что намерен лишить Афганистан статуса основного партнера США вне НАТО, который давал стране ряд преимуществ в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности. Такое же будущее ждет и Украину, уверен Никита Донцов.

Американцы всегда кидают партнеров, оставляют их без поддержки в самый критический момент. Они готовы поддерживать страны только до тех пор, пока им это выгодно. В скором времени мы увидим такое развитие событий вокруг Украины, а чуть позже, вероятно, вокруг стран Прибалтики. Это традиционная практика США Никита Донцов.

При этом США потратили в Афганистане несколько триллионов долларов, но так и не добились результата — лояльное правительство, несмотря на контингент США и НАТО, свергли «люди с автоматами».

«Устроив паническое бегство из Афганистана, США подтвердили катастрофическое поражение. Они проиграли людям с автоматами, имея самую современную технику, и при этом бросили вооружение на 80 миллиардов долларов. Они бросили союзников, афганцев, которые активно работали с американцами и с союзными американскими силами», — подчеркнул Коновалов.

Поддержка Украины, по мнению экспертов, не будет более успешной, так как, несмотря на поставки вооружений и финансовые вливания, Украина не способна победить Россию.

«Мы стали свидетелями того, что поддержка США не имеет успеха. Что толку, что они поставляют вооружение? Оно уничтожается, страна в страшном экономическом кризисе, Европа вообще падает в пропасть. Они движутся к катастрофе — во многом именно из-за финансовой и военной поддержки Украины», — заключил Иван Коновалов.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.