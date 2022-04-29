Украину пытаются представить на Западе в качестве страдалицы и жертвы. При этом некоторые страны ЕС, в том числе Польшу, превращают в политических идиотов. Об этом «360» заявил политический советник Сергей Маркелов. Далее — прямая речь собеседника.

Страдалица и жертва

Во время военный действий проявляются все двойные, тройные и до бесконечности кратные стандарты. В том числе, в политике даже без какого-то там пафосного патриотизма, в политике Запада. Как знаменитая историческая формула, что друзьям все, а остальным — всякие придумки в виде обвинений и всего прочего.

Безусловно, Запад по-прежнему бьет в точку, где нужно максимально развести позиции российской и украинской сторон, с безусловной задачей ослабления и максимального придумывания мифов, которые они сейчас ежедневно разрабатывают. Другими словами, нужно ежедневно упаковывать ту мифологию, которую они себе придумали, в виде того, что Россия такая, а Украина — страдалица, жертва и так далее.

Страдальцу и жертве можно делать все, что угодно. Это можно называть ответными мерами, можно пренебрегать объективными фактами, можно перепутывать все, но главное — сохранить вот эти роли, которые Запад придумал себе в этом конфликте. Безусловно, это не весь Запад, не коллективный Запад, как модно говорить при политических экспертизах. Это Запад элиты и руководящего состава. И это, конечно, не единообразная точка зрения на все происходящее.

Претензии Польши

Вместе с Польшей перечисляем Словакию и ряд новеньких ребят в новой, далеко не идеальной семье по названием Евросоюз. Чтобы ни писали про них в газетах, они же понимают, что их, как маленьких детей в семье, посылают на какие-то конфликты, чтобы потом подключить взрослых. Они такие политические, экономические, военные торпеды.

Сделали так, что они главные площадки в этом конфликте со стороны Запада, что Америка далеки, а они тут рядом. Одно братство, одна семья, одни славяне. Но что мы видим в итоге? Опять вторые, третьи подмены смыслов.

У любой власти всегда есть желание усиливаться. Польские или словацкие власти понимают, что выступая такими маленьким собачками в виде бультерьерчиков, когда им говорят: «Ты не маленькая собачка, ты бультерьер — нападай, кусай. Молодец! Тут капризничай, тут отменяй российский газ, тут посылай самые крутые танки, какие запылились на складах». Вроде бы нужно что-то в ответ давать, потому что рано или поздно жители этих стран начнут понимать, что их держат за идиотов во всей этой истории.

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Чтобы как-то смягчить скорость превращения той же Польши в политического идиота, придумываются всякие истории и возникают эти исторические штуки. Польша начинает говорить: «Подождите, так у нас там тоже было, когда под Украину все оттяпали. Мы то тоже готовы западные кусочки все забрать». Те же словаки и венгры понимают, что там есть куски, которые можно забрать. У них тоже проявляются аппетиты, и это, конечно же, подстегивается старшим братом, который из-за спины машет и говорит: «Да, да, да, давайте».

Украина совсем в большом гипнозе. Она думает, что старший брат за всех все посчитал, всем детям будет по ложке каши и всем будет хорошо. Она верит, что ее не обманут. Верит, что помощь началась, и так далее. Хотя это отдельный большой разговор, как идет сегодня структура помощи Запада Украине. Там на 90% фейковые истории и по деньгам, и по структуре помощи. Но эти ребята упорно верят, и у них глаза закрыты. Они очень хотят верить и придумали эту иллюзию.

Финансирование

Украина же всегда за целостность, она считает своими, что те границы, которые перенарезались и переупаковались, получилось такое государство из разных земель, такая географическая окрошка. Верит, но а ей ничего и не остается. Как у любого старшего брата, здесь и кнут и пряник, поэтому никуда не деться. Попробуй сейчас Украине скажи: «А что вы там полякам подкидываете дровишек на предмет того, что они вдруг начали вспоминать, доставать исторические архивы и говорить, что им тоже надо бы забрать свое». Конечно, они боятся это сделать, потому что там какие-то миллиарды же идут, у старшего брата был один пряник, а стала тысяча.

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Логика финансирования везде одинаковая. Начинаем с большой туши барана, а заканчиваем рогами и копытами. Идет тотальная коррупция, идет тотальное воровство. Идет сговор украинских элит с командой Зеленского, и это уже не скрываемо.

Условно говоря, ты — мне, я — тебе. Вы мне запустили миллиард, а сами назад вернули через замену материальными активами в виде старых европейских танков и прочей всякой фигни, военных объедков прошлых лет, а мы в ответ будем терпеть и говорить всему миру, что Запад нам очень помогает.