Украинцы закупились продуктами и спрятались в метро. Кратко об обстановке после начала военной операции

Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы российской стороны не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В украинских городах с утра воют сирены, центр Киева пустует, водители выстроились в очереди за бензином, во многих населенных пунктах слышны взрывы.

Воздушные сирены и опустевший центр Киева

Этим утром по всей территории Киева сработала система воздушной тревоги. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Центральная улица города, судя по видео с камер, практически пустая.

Закрытое небо и пробки на выезде из Киева

Воздушное пространство над Украиной закрыли. Влетать в страну и вылетать из нее сейчас нельзя, объявило госпредприятие по обслуживанию воздушного пространства «Украэрорух». Тем временем поезда на Украине курсируют практически без изменений в расписании. На западном и столичном направлениях все идет по графику, сообщили в Telegram-канале Украинской железной дороги.

«Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности возле станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают об очередях на АЗС в столице Украины и пробках из машин на выезд из города. Жители Киева массово покидают город.

Автомобильное движение на трассе Киев — Житомир практически остановилось из-за огромного потока автомобилей. Сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал большой поток автомобилей на выезд из украинской столицы. Аналогичная ситуация в Ужгороде. Там пробка на погранпереходе в Словакию.

На Украине скупают хлеб и предметы первой необходимости

Жители Киева массово скупают товары первой необходимости и продукты. На кассах образовались очереди. В некоторых магазинах уже закончился хлеб. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Кафе и рестораны закрыты.

Есть скопления людей и у банкоматов. В некоторых из них можно снять наличные, но в нескольких банках деньги выдают исключительно в кассах — при предъявлении паспорта.

«Харьков, сгоняла в магаз: очереди, в банкомате денег нет, часть магазинов/аптек сегодня не открылись, а в тех, что открылись, полупустые полки», — написала местная жительница в Twitter.

Тем временем житель Киева рассказал, что в столице Украины «царит паника, никто не понимает, что происходит». Он отметил, что вода и электричество есть, работают интернет и мобильная связь, открыты продуктовые магазины.

Метро как бомбоубежище

На фоне взрывов и тревожной обстановки в городах жители Украины ищут места, где можно спрятаться. Метро в Киеве и Харькове используют как бомбоубежище. В подземку столицы жителей пускают бесплатно.

В харьковском метро людям начали раздавать воду. Накануне местные СМИ писали, что метрополитен города сможет принять 154 тысяч человек.

Мэр Виталий Кличко призвал киевлян подготовить «тревожный чемодан». В него он посоветовал собрать документы и необходимый минимум вещей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко попросил жителей не покидать город.