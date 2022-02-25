Украинцы ринулись в Европу. На границах очереди из машин, а бензина не хватает

Украинцы пытаются пересечь границу и уехать из страны. Соседние Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдавия объявили о помощи беженцам. Тем временем на границах выстроились многокилометровые очереди из машин, а в соцсетях люди ищут попутчиков.

Жители Украины пытаются пересечь границу с соседними странами и уехать. Воздушное пространство над Украиной закрыли, поэтому вылететь из нее сейчас невозможно. Из-за этого украинцы пересекают границу на машинах. Основные направления для бегства— Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдавия.

Очевидцы публикуют видео с очередями из машин на границе со Словакией недалеко от Ужгорода.

Люди так же стоят в длинных очередях на заправках под Киевом.

По словам жительницы Киева, в столице утром были слышны взрывы. Часть жителей ушли в бомбоубежища, а остальные уехали с семьями за город.

«Сейчас все пытаются покинуть Украину и на машинных движутся ко Львову, чтобы попасть на границу с Польшей или Венгрией. На трассе на всех заправочных станциях закончился бензин, люди вынуждены возвращаться обратно. Есть и те, кто остался без бензина на трассе», — рассказала жительница.

По ее словам, семьи с детьми пытаются поймать машину, чтобы вернуться обратно в Киев. Очередь из машин на границ с Польшей составляет более 12 километров.

Помощь Европы

Соседние европейские страны развернули пункты приема беженцев на границе с Украиной. Власти сообщили, что в Люблинском и Подкарпатском воеводствах появятся распределительные пункты. После приема украинцев их будут распределять по другим регионам Польши, написал ТАСС.

О готовности принять беженцев также заявила Молдавия, где ввели режим чрезвычайного положения. В городах Окнице, Паланке и Кишиневе организовали центры временного размещения украинских беженцев. С начала специальной операции в страну въехали более 20 тысяч украинцев, 386 из них попросили убежище. Молдавия будет совместно с Румынией координировать усилия по управлению миграционными потоками из Украины

Власти Венгрии заявили о готовности предоставить украинцам временную защиту. Министр обороны Тибор Бенке также сообщил, что войска передислоцируют в восточную часть страны, чтобы усилить охрану границы и обеспечить гуманитарную помощь беженцам, сообщило РИА «Новости».

Еврокомиссия поддержала страны ЕС в подготовке к приему беженцев. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон поблагодарила Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию за готовность принять людей.

Попутчики в Сети

Пользователи создают чаты в Telegram, где ищут попутчиков для того, чтобы уехать через границу. Украинцы узнают, кто едет из городов за границу и просят их подвезти за деньги. Другие сами пишут о том, что у них есть свободные места в машине и предлагают помощь. Некоторые уезжают вместе с домашними животными.

В основном в чатах пишут женщины, поскольку мужчинам запретили покидать страну. Некоторые даже узнают, кто готов купить бензин. Среди пользователей много и тех, кто уже в Европе и может оказать помощь. Некоторые дают советы и рекомендуют взять с собой теплые вещи и еду, которая не портится.

Украинцы ищут попутчиков для пересечения границы и в других соцсетях. В Twitter, Facebook публикуются объявления о поиске свободных мест в машине.