Президент Украины Владимир Зеленский впервые занял первое место в антрейтинге украинских политиков. Он обогнал бывшего лидера страны Петра Порошенко, который долгое время удерживал лидерство с большим отрывом от остальных политиков, за которых украинцы точно бы не проголосовали на следующих выборах главы государства. «360» разобрался, с чем связано изменение отношения к Зеленскому.

Опрос провел аналитический Центр имени Разумкова. В рамках исследования украинцев спросили, за каких политиков из списка они бы не проголосовали ни при каких условиях на выборах президента страны. В рейтинге в том числе оказались Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук.

Лидерство в антирейтинге впервые получил действующий президент Украины Владимир Зеленский — за него никогда бы не проголосовали 31,9% опрошенных. Он подвинул на второе место своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко — за него отказались голосовать 31,6% респондентов. Третье место рейтинга досталось Виктору Медведчуку (24,7%), за ним с небольшим отрывом расположился Юрий Бойко (24%). Пятерку в антирейтинге закрыл Олег Ляшко — его отказались поддерживать 15% респондентов. Юлия Тимошенко оказалась на шестом месте, набрав 13,8%.

Во время опроса респондентов спросили и про опубликованное в начале октября «Досье Пандоры» (Pandora Papers) — расследование Международного консорциума журналистов-расследователей об офшорных владениях Зеленского и его партнеров по кинобизнесу. Речь идет о компаниях, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

Зеленский впервые прокомментировал скандал только в середине октября. Он заявил, что ни он, ни его соратники из «Квартала 95» никогда не отмывали деньги. Президент Украины подчеркнул, что они «занимались исключительно творчеством».

Перестали верить, что он «не такой»

Разочарование украинцев в Зеленском резко выросло за последние несколько недель, отметил украинский и донецкий политолог, публицист Владимир Корнилов. Он уверен, что это связано в первую очередь именно с публикацией «Досье Пандоры»: избиратели Зеленского смогли увидеть информацию, которая повлияла на их отношение к нему. Эта ситуация выдвинула тот факт, что нынешний президент ничем не отличается от своего предшественника.

«Мы видели рост разочарования из-за ситуации на Украине за последние год-два, мы видели разочарование избирателей Зеленского в том, что не наступил мир долгожданный, как он обещал — наоборот, идет эскалация», — отметил он.

Но самое главное, что пока сдерживало значительную часть избирателей Зеленского — мысль о том, что он другой. Не такой, как они (прошлая власть — прим. ред). Он все-таки не ворует. Пусть он клоун, неуч, ничего не знает, но самое главное — он честен. Однако вот эта вся история показала, что Зеленский был таким и до того, как стал президентом — и сейчас ничем не отличается Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов подчеркнул, что это в значительной степени «отбросило» от него избирателей. Это подтверждает тот факт, что впервые с момента появления Зеленского в антирейтингах он обошел Петра Порошенко.

«Хотя еще месяца три-четыре назад это казалось нереальным — настолько Порошенко лидировал по показателям антирейтинга», — подчеркнул он.

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак отметил, что другой важной причиной негативного отношения жителей страны к президенту стали его пустые обещания.

«Обещания не оправдал по всем параметрам — по всем направлениям стало хуже. Провал полнейший по отопительному сезону, судя по всему. Ну, и как бы там ни было, доходы у украинского населения падают, а расходы растут. Но самое главное, это обман надежд. Потому что все-таки 73% украинцев ни за это голосовали (во время выборов президента страны в 2019 году — прим. ред.)», — подчеркнул он.