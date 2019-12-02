«Украинское княжество» возникло раньше России? Почему это не так

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «112», что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность на несколько веков древнее русской. Что на это можно ответить?

«Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!», — заявил Кравчук.

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Да, именно как государство, в том более узком, более юридическом смысле, подразумевающем свою систему учреждений и властных структур, Россия формируется именно после переноса столицы в Москву.

Тут сложно назвать конкретную дату — кто-то из историков назовет смену столицы, кто-то укажет на начало «собирания» русских земель раздробленной, а потом и разрушенной монголами Руси, кто-то его окончание, а кто-то — на правление Ивана Грозного, первого царя, а не князя «всея Руси», увеличившего территорию страны на 100% за счет экспансии на восток.

Процессы, которым способствовал Иван IV в принципе были созвучны тому, что происходило в это время и в Европе — монархии «покоряли» местные элиты, веками привязанные родом и кровью к своим землям, взамен устанавливая один закон, одну валюту и одну границу.

Но тогда вот что интересно — когда как государство в этом значении возникла Украина? Вряд ли еще со времен Киевской Руси, которая успела разделиться, перемешаться и сгореть под копытами монгольских коней, а также польской и литовской экспансии. Грубо говоря, именно раздробленность обусловила рождение русских, белорусов и украинцев.

Источник фото: statehistory.ru/

В то время как Россия объединялась, большая часть западной Украины принадлежала несколько столетий Польше и немного Турции, в то время как восточная вошла в состав Русского царства в 1654 году. Правобережная Украина присоединилась к своей половине только в 1793 году, после того, как Екатерина II разделила Польшу с Пруссией и Австрией. При этом Галиция присоединилась к России в ходе Первой мировой войны, а потом в 1944 году, а Закарпатская Русь — в 1945-м.

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Важно отметить, что территория Украины как государства не совпадает с исторической, что придает некий элемент искусственности ее современным границам. К сожалению, такая участь постигла не только Украину, но и Молдавию, Македонию, а также и некоторые другие страны, получившие независимость в результате Первой или Второй мировых войн.

Дальше все для Украины все было также сложно, без возможности пройти тот болезненный путь становления. По прошествии нескольких лет независимости после Революции 1917 года, Украинская ССР снова оказалась в орбите влияния России, получив независимость только в 1991 году. Многонациональная, культурно раздробленная, она пока только начинает действовать как отдельное государство.

И напоследок, самое любопытное — как только Украина юридически состоялась как государство — именно с этого момента ей было необходимо написать свою историю, «удревнить» ее, оправдать свое право на существование. В этом не стоит искать ничего необычного, так как это стандартные действия маленьких государств, постоянно чувствующих давление соседей, всегда более сильных, более могущественных, занятых своими «глобальными» заботами.

Неплохой пример — Северная Македония. Конечно, против Греции у нее не было шансов, древняя Македония находилась на их территории, однако и тут все было не так однозначно. Ведь смешно, но факт — во времена Александра Великого его народ, македонцев, сами греки из каких-нибудь Афин или Спарты презрительно называли «дикарями» и к числу «цивилизованных» греков не относили.

Вот и попробуй после таких историй разобраться, что где чье, и что кому принадлежит, и кто от кого происходит. А по теме «Украинского княжества» Леонида Кравчука пока можно ответить одно — все мы родом из Киевской Руси, которая является нашим общим прошлым, как бы Украине не хотелось его перекроить.

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