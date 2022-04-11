Украинским националистам или в могилу, или сдаваться

Российские военные после отвода войск от Киева и Чернигова сконцентрируются на освобождении территорий республик Донбасса и помогут в освобождении Мариуполя от крупнейших группировок украинских националистов, которые оккупировали территорию завода «Азовсталь». Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. Далее — прямая речь собеседника «360».

Россия отвела свои войска от Киева и Чернигова специально, чтобы закрыть кольцо окружения вот этой стотысячной группировки украинских бандитских формирований, которые находятся в Донбассе. Это почти половина украинской армии, которая отчаянно сопротивляется и ведет огонь по Донецкой и Луганской народным республикам.

Вы видите разрушенные города, предприятия, объекты жизнеобеспечения. Эту всю группировку надо уничтожить. Эту задачу решат российские войска совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Тем более, надо закончить в Мариуполе. Очистить от террористов территорию «Азовстали», которые укрылись в подземных коридорах. Насколько мне известно из СМИ, там находятся иностранные специалисты: французы, турки, шведы и даже, говорят, американский генерал-лейтенант. Хотя эти сведения никем не опровергнуты и не подтверждены это будет большой улов, который сыграет решающую роль.

Украинские националисты не имеют боевого духа. Это, скорее отчаяние обреченных. Потому что боевой дух бывает у людей, которые знают за что они сражаются: за свой дом, за свою страну, за свою родину. А эти люди воюют за те задачи, которое им поставит американское руководство.

Они понимают, что у них есть два выхода: или в могилу или сдаваться, чтобы получить серьезные тюремные сроки. Поэтому и воюют так отчаянно, потому что деваться некуда. Они знают, что ничего радостного их не ждет в этой жизни. Но как бы они не сражались, их дни сочтены. Потому что все выходы и входы в эти подземелья перекроют, заминируют и найдут способ выкурить их оттуда.