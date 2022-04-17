Украинских националистов стали выдавать татуировки. Но вычисляют не только по ним

Украинские националисты стали чаще прикидываться беженцами, чтобы выехать из зоны боевых действий. При этом многих из них в итоге ловят российские военные. Сдают беглецов нацистские татуировки и не только.

Притворился психбольным

Один из украинских командиров решил притвориться пациентом, чтобы его эвакуировали из психиатрической больницы в Мариуполе. У российских бойцов появились вопросы к мужчине, когда они увидели набитую на его теле восьмилучевую свастику.

«Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник „Азова“*. Мы обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают», — рассказал военный.

При этом сам украинский офицер заявил, что коловрат является обычным славянским символом. После эвакуации мирных жителей российские солдаты нашли документы подполковника у медперсонала больницы. Как выяснилось, сотрудники учреждения покрывали украинского военного.

Нацистские татуировки

Еще одного уже бывшего украинского военнослужащего выявили сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР.

«Осуществлялась проверка, в результате которой один из бывших военнослужащих ВСУ рассказал, что разочаровался в Украине и даже свел националистические татуировки», — сообщили в ведомстве.

Мужчина служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины. Он набил на ноге фразу «Украина превыше всего», распространенную среди местных неонацистов.

По его словам, он разочаровался в своей стране и решил перекрыть татуировку изображением добермана. На одной ноге фразу теперь практически не видно, но на второй остался украинский герб.

Источник фото: vk.com/МВД ЛНР

«Модно, классно, все делали. Чтобы уважали. Потом, когда уже сделал татуировки, понял, что сделал зря. Дурость. Потому что разочаровался в Украине да и все», — пояснил бывший военный.

Он добавил, что разочаровался в своей стране из-за того, что конфликт можно было разрешить мирным путем и без военных действий, но власти считали по-другому.

«Я не политик, но можно же было пойти как-то мирным путем, чтобы не гибли тысячи людей», — заключил мужчина.

Как ранее рассказывал «МК» офицер Народной милиции ЛНР Федор Сергеев, способы выявления украинских националистов уже давно известны. На ключевых дорогах разворачиваются блокпосты, где тщательно досматривают всех проезжающих.

«Все те, кто попадает под сомнительную категорию, подлежат еще более тщательной проверке: их просят снять одежду до пояса сверху и до нижнего белья снизу. Это делается для обнаружения на теле тематических татуировок», — отметил он.

Источник фото: pixabay.com

Националисты часто набивают себе геральдику, которая применялась фашистами в годы войны. Также они используют скандинавские руны, которые часто встречаются у бойцов «Азова»*. Еще среди таких рун популярным является так называемый Вольфсангель — волчий крюк.

Татуировки националистов резко отличаются от обычных художественных. Если человек не придерживается подобной идеологии, то он вряд ли будет набивать себе такие изображения.

«Остальное — при общении»

Выявляют украинских националистов не только по специфическим татуировкам. Одного молодого человека российские военные задержали в лесу. Все стало понятно во время допроса, когда парень назвал пароль от своего телефона. Видео с допросом появилось в Telegram-канале «Оперативные сводки».

— Пароль от телефона какой?

— 1488

— Нацик?

— Бывший. Сейчас нет. Я понять не могу, что такое нацик.

После этого диалога задержанного попросили сказать, что означает его пароль. На это украинец заявил, что не знает значения цифр. При этом сочетание делится на две части, каждая из которых несет свой смыл. Первые две цифры характеризирует 14 слов нацистского идеолога Дэвида Лэйна, а вторые — приветствие нацистов.

По словам Сергеева, националистов выявляют как раз при разговоре. Для таких людей характерны определенные жесты, фразы и так далее.

«Обычно такие персонажи все равно проявляются в толпе. Они ведут себя достаточно нервно, постоянно оглядываются по сторонам, им присущи лихорадочные движения руками, бегающие глаза, на вопросы отвечают сбивчиво и невнятно», — перечислил он.

Офицер подчеркнул, что российские военные достаточно хорошо владеют психологическими приемами выявления националистов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.