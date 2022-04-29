Украинские власти душат собственный бизнес во время кризиса. В стране уже дефицит топлива и пустые заправки

Украинские автолюбители столкнулись с нехваткой топлива на заправках. Часть сетей оказались полностью пустыми, а на других бензин и дизель продают только корпоративным клиентам при предъявлении талонов. По оценке экспертов, быстро выйти из топливного кризиса страна не сможет, а вместо шиномонтажа можно открывать бизнес по замене подков у лошадей.

Дефицит по регионам

В связи с нехваткой топлива на заправках заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник призвал жителей города отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. Он подчеркнул, что сегодня обеспечение горючим необходимо экстренным службам.

«Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу», — заявил чиновник.

Власти Одессы и Закарпатья ввели официальные ограничения на продажу топлива. Один автолюбитель может купить не более 20 литров. Ограничения касаются только основных видов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В продаже есть горючее премиум-класса, на которое регулирование цен не распространяется, но оно по карману не каждому.

Заместитель главы областной военно-гражданской администрации Закарпатской области Украины Василий Иванчо заявил, что поставки топлива в регион существенно сократились после начала проведения специальной операции.

Украинское издание «Фокус» со ссылкой на заявление заправочных сетей уточнило, что приоритет в заправке отдают только специальному транспорту или владельцам специальных талонов. Но даже они получают не более 40 литров.

Бензин с ограничениями

Причин у топливного кризиса на Украине несколько. Дело не только в проводимой специальной операции, а еще в решении властей страны ввести регулирование цен на горючее.

Российский и белорусский рынки для закупки топлива для украинских трейдеров закрыты. Поставки через морские порты также невозможны. Доступны только европейские поставщики, которые на фоне нехватки сырья на своих рынках повысили цены.

Как пояснил украинскому изданию «Сегодня» директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, ряд крупных компаний подписали контракты на поставку бензина из европейских портов. Но оказалось, что свободных локомотивов и вагонов нет.

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Решить вопрос могли бы мелкие трейдеры, но из-за регулирования цен на бензин государством доставка одной машины с топливом выйдет дороже, чем доход от продажи на внутреннем рынке.

«Если бы правительство сейчас отменило госрегулирование цен, то топливо подорожало бы на две−три гривны за литр, но оно появилось бы на рынке», — заявил Куюн.

По мнению эксперта, быстрым выход из кризиса не будет. Серьезные ограничения на продажу горючего продолжатся еще пару недель, после чего свободная продажа топлива остановится полностью. Обслуживать продолжат только автомобили специальных служб и корпоративных клиентов.

Замена подков вместо шиномонтажа

С тем, что вина в топливном кризисе лежит на властях Украины, согласился владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин. Он не исключил, что в ближайшее время в стране вместо шиномонтажек появятся услуги по замене подков у лошадей.

Предприниматель отметил, что доставка топлива возможна только из Европы при помощи бензовозов. Но раньше они работали только на внутренний рынок.

«Быстро подготовить к загранке сложно. Чип-карты для тахографов только надо 56 дней в покое выдержать, чтобы на штрафы не нарваться. А еще надо и загранпаспорта, и чтобы международная лицензия была, и таможенное свидетельство, и сертификаты на машину — и много всего другого, что быстро не сделаешь», — перечислил предприниматель.

Он добавил, что установленные властями тарифы делают невыгодными ни поставки топлива в страну, ни работу АЗС. Поэтому заправки вводят ограничения на продажу бензина. В результате на заправках скапливаются бабушки с канистрами из колхоза, так как началась посевная, а трактору нужно топливо.

«Если не помогать решать эту рутину, то топливо в свободной продаже исчезнет от слова „совсем“. Хотя это уже, по сути, произошло», — подчеркнул предприниматель.

Пока власти Украины отменять регулирование цен на топливо не спешат. По мнению экспертов, владельцы АЗС просто переведут все виды топлива, которые у них остались, в премиум-сегмент, чтобы вывести из-под регулирования цен. Это позволит поддержать рынок и оплатить дополнительные поставки.