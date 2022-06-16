Украинские активисты клеят угрозы в самолетах. Но эффект у запугиваний противоположный

Украинские активисты начали развешивать угрожающие наклейки в пассажирских авиалайнерах. Это не первая акция со стикерами — в мае желто-голубыми наклейками были испорчены могилы мировых знаменитостей. Однако Запад предпочитает не замечать такого откровенного вандализма с фашистским душком.

Авиалайнеры атаковали вандалы

Неизвестные «украинские активисты» начали запугивать авиапассажиров. В лайнерах стали появляться наклейки: в желто-голубой рамке изображен упавший горящий самолет, а ниже стоит надпись на английском языке: «Самолеты с русскими должны падать». Пока неясно, занимаются ли энтузиасты таким воздушным терроризмом самостоятельно или по указке украинских спецслужб.

Известно, что существует Telegram-канал, который распространяет файл со стикером. Там также даются инструкции по-английски: «Скачайте. Распечатайте. Наклейте в туалете самолета во время полета. Поддержите Украину с воздуха». Кроме того, читателям поясняют, что туалеты выбраны потому, что там нет камер наблюдения и опознать вандала не выйдет.

Авторы канала публикуют фотоотчеты своих последователей и утверждают, что наклейки уже были размещены в туалетах Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, Emirates и «Победы». Пока у площадки немногим более тысячи подписчиков.

Украинский вандализм

К атакам стикерами украинские вандалы прибегают уже не первый раз. В мае они осквернили могилы на парижском кладбище Пер-Лашез. Памятники Эдит Пиаф, Фредерика Шопена, Оноре де Бальзака, Джима Моррисона, Марселя Пруста, Айседоры Дункан и множества других известных на весь мир исторических личностей облепили наклейками с цветами флага Украины и надписью по-английски: «Был бы жив, поддержал бы Зеленского».

Позже аналогичная акция прошла ужа в США. Там «украсили» могилы Мэрилин Монро, Джо Дассена и других знаменитостей. Досталось даже основателю Playboy Хью Хефнеру и американскому актеру русского происхождения Антону Ельчину. Авторы акции скромно заявили: «Мы — разнообразное сообщество украинцев, представляющих различные сексуальные ориентации и убеждения. Наша цель — помочь легендарным мировым деятелям прошлого поддержать единственного настоящего героя сегодняшнего дня».

Однако не наклейками едиными — бодрые граждане обливали краской монументы советским воинам, разбивали мемориальные доски и просто выходили на улицы в испачканной одежде, которая, по идее, должна была символизировать кровь. Большая часть этих выступлений, как и текст стикеров, были направлены исключительно на европейцев.

Усталость от истерик

Политтехнолог и политолог Алена Август в разговоре с «360» назвала подобные акции национальной истерикой, которая рассчитана на создание образа несчастных и гонимых. Разумеется, это еще и попытка удержать внимание, потому что на самом деле интерес к тому, что происходит на Украине, в мире сильно ослаб. Так уж устроен современный мир: никакая тема не живет очень долго.

«Мне кажется, что такими акциями по большей части достигается совершенно обратный эффект. Во многих европейских странах обычные жители вне политики говорят о том, что они уже устали: люди, которых считали нуждающимися в поддержке, почему-то ведут себя достаточно агрессивно», — сказала политтехнолог.

По ее мнению, противопоставлять какие-то зеркальные акции совершенно излишне. Нужно больше работать в информационном поле и рассказывать правду. Ведь за рубежом люди уже начинают прозревать и ищут новые источники информации вместо тех, что подсовывают политики, а западные журналисты признаются, что им достаточно жестко рекомендовано писать о ситуации на Украине только в одном ключе.

Психологическая атака питается страхом

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала «360», что любая психологическая атака нацелена на подавление воли человека. И чем больше людьми движут внутренние страхи, тревоги, беспокойство, тем сильнее на них подействует внешнее психологическое давление. Плюс ко всему негатив может пробудить те состояния, которые во время спокойных эпизодов жизни находятся в «спящем режиме».

«Бороться с таким психологическим давлением можно, если человек готов адекватно мыслить и у него есть инструмент воздействия на свою психику. То есть, грубо говоря, если он сам себе психолог. Достаточно поставить себе установку, договориться со своим мозгом, сказать: я не есть мой страх, то, что написано, не имеет ко мне никакого отношения, у меня есть свои мозги, своя голова, свой ум», — рассказала психолог.

Она добавила, что такой человек сам в состоянии оценивать ситуацию, сможет разобраться и самостоятельно сделать выводы, не навязанные другими людьми. Однако у неподготовленных, обычных людей, которые смотрят новости, читают газеты и подвержены их воздействию, скорее всего, самостоятельно справиться с психологической агрессией не получится.