Служба внешней разведки России узнала, что Украина намерена отказаться от соблюдения Женевской конвенции по отношению к нашим военнопленным, в том числе и раненым. Если это подтвердится, то будет нарушением международного права и бросит тень на всех, кто поддерживает Украину.

По данным СВР, украинские власти информировали один из департаментов британского правительства об отказе соблюдать положения Женевской конвенции при обращении с российскими военнопленными. Даже раненых солдат не станут лечить и кормить под тем предлогом, что этого лишены многие жители Украины.

При этом Международный комитет Красного Креста требует предоставить доступ к российским военнопленным. Пока заставить медиков отступить не получается, хотя Украина и надеется, что западные страны смогут оказать нужное давление.

МИД Великобритании рекомендовал украинцам просто организовать посещение нескольких «образцово содержащихся» российских пленных, написали «Известия». Это, по мнению зарубежных советчиков, поможет обелить образ украинских властей после публикации видео с пытками пленных российских военных. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести всестороннее расследование по данному факту.

Запад помогает преступлениям

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» напомнил, что западным странам уже не единожды приходилось становиться соучастниками преступлений. Это и постоянные нападения на Донбасс, во время которых постоянно обстреливается мирное население, и организация Майдана, и другие преступления по всему миру.

«Для них есть их люди, права которых они защищают и отстаивают, и есть остальные. Я, например, обратил внимание, что, говоря о происходящем в Донбассе все эти восемь лет, западные информационные агентства никогда не называли местных жителей иначе чем „пророссийские сепаратисты“. Такая вот функция. А если это функция, то ее не жалко», — пояснил политолог.

Ряду государств очень нужно, чтобы Украина победила Россию любой ценой, и они будут закрывать глаза на любые нарушения. Российские раненые для них не люди, а обезличенный расходный материал, отметил Светов. Впрочем, так же относятся и на Украине: она лишь выполняет задачи, которые сами страны Запада выполнять не готовы. При этом все очень боятся, чтобы Россия не пересекла границу с Польшей.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил «360», что именно поддержка украинской стороны делает страны ЕС и США соучастниками преступлений. Если бы они бездействовали, то были бы просто молчаливыми свидетелями, хотя в любом случае перестали бы быть моральными авторитетами.

«Им самим воевать с нами не хочется, но кто-то же должен. Вот и воюют чужими руками, что называется, до последнего украинца. Причем никто не собирается заставлять Украину победить — главное, чтобы процесс шел как можно дольше», — сказал Журавлев.

Западное общество не хочет меняться

Юрий Светов отметил, что публикации видеороликов, на которых запечатлены пытки и убийства пленных российских солдат, не смогут повлиять на оценку событий на Украине лидеров стран мировых держав.

«Для Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и всех этих ребят ничего не поменялось. Федеральный канцлер Германии говорил о биолабораториях „это неправда, это пропаганда“. А теперь выясняется, что германские специалисты тоже замешаны в этой истории», — сказал политолог.

Измениться может мнение гражданского общества, предположил Дмитрий Журавлев. Однако оно инертно, и это будет очень медленный процесс. К тому же люди, которые верят в то, что украинцы — ангелы, просто не дадут никому высказать иное мнение. Также маловероятно и то, что главы западных стран откажутся от покровительства Украине.

На Украине нет правовых норм

Правозащитник Александр Ионов рассказал «360», что за отказ соблюдать нормы Женевской конвенции Украина может получить серьезные санкции от мирового сообщества: аннулируют членство в различных европейских институтах, ограничат подачу заявлений в ЕСПЧ и так далее. Однако будет ли это исполнено, сказать невозможно.

«Мы живем сейчас в тот период, когда есть определенная политическая ангажированность любого процесса, касающегося международного права. Мы же видим, как, например, нарушают ту же самую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, давая право экстремистам и провокаторам нападать на российские дипломатические миссии», — привел пример Ионов.

Он отметил, что украинская сторона в принципе не соблюдает ни права человека, ни Женевскую конвенцию, и этим показывает, что на сегодняшний день для них не существует нормы права.

«России нужно заявить о нарушениях украинской стороны на всех площадках, в том числе и в Совете безопасности ООН. Если Украина в одностороннем порядке откажется от соблюдения каких-либо конвенций и выйдет безо всяких санкций, ее никак не накажут и не раскритикуют, то весь инструментарий международного права, Совет Европы и ООН ставятся под сомнение», — заключил правозащитник.