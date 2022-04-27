Киевский режим и тоталитарная пропаганда годами взращивала в людях ненависть к русскоговорящим. Теперь националисты убивают мирных жителей собственных городов. Об этом рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Международный общественный трибунал собирает данные о преступлениях украинских вооруженных сил и нацподразделений. Каждый раз я ужасаюсь, с каким зверским отношением относились ВСУ и нацподразделения к обычным мирным жителям Мариуполя. Мне люди так и рассказывали, что они не скрывали своей ненависти. Они прямым текстом в глаза говорили: «Мы вас, русскоязычных, ненавидим».

Каждый раз я задумываюсь, почему это было. Значительная часть вины за это, конечно, лежит на украинской пропаганде. У меня в руках образец такой пропаганды — это то, что было выпущено Украиной еще в 2018 году. Здесь написано прямо и однозначно: «Напечатано по заказу Министерства информационной политики Украины для бесплатного распространения». Четыре тысячи экземпляров. Здесь в комиксах написано, что было в 2014 году. Украинский взгляд.

Что было в 2014 году?

Референдум о самоопределении, когда люди проголосовали за то, что они не хотят быть вместе с фашистами с Украины. Давайте теперь посмотрим, как в этом материале для молодежи и для детей это расписывала украинская сторона. Цитирую: «Тучи над городом стали сгущаться в марте 2014 года. Победа Майдана в Донецке понравилась далеко не всем. Российские кураторы спонтанного „протеста“ решили завести гопников из Ростова».

И вот представляется свободный выбор людей, которые были в Мариуполе и Донецке, такими ужасными лицами. Они называются «гопники».

Источник фото: телеканал «360»

А потом рассказывается, цитирую: «Ранней весной 2014 года в Донецке шли митинги не только пророссийские, но и проукраинские. Те, кто выходил на митинги с украинскими флагами, лица у них были нормальные, человеческие. А вот те, кто шли с российскими флагами, у них была агрессия на лицах, они готовы были бить, избивать и убивать».

Вот такие здесь показаны лица. Это даже не люди, а какие-то зомби с флагом Новороссии, а потом точно такие же с флагом России.

Источник фото: телеканал «360»

То есть тех людей на юго-востоке Украины, которые были против киевского переворота, против киевского режима, просто показывали как недолюдей. А под конец в этом материале человек, который все это излагает, выехал на территорию Украины и увидел флаг Украины, как он пишет: «Флаг свободы». Что такое свобода, мы уже прекрасно знаем. Свобода украинская — это убийство мирного населения, военные преступления, тоталитарная пропаганда, запрет любых мнений, несовпадающих с мнением киевского режима.

Это не один материал. Таких материалов было множество. За каждым из них, как правило, стояли в том числе и западные кураторы, на деньги которых во многих случаях это и издавалось. Именно поэтому мы получили в Мариуполе и других городах Украины тех людей, которые ненавидят русскоязычных. Даже не россиян, а русскоязычных. Они готовы их убивать и, к сожалению, убивают.