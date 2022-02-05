Британские таблоиды The Sun и Daily Mail в начале февраля опубликовали материалы об украинской снайперше Елене Белозерской. Она заявила журналистам, что готова убивать людей в Донбассе в случае вторжения. Свою винтовку Белозерская называет Галей и ради развлечения может пострелять и из гаубиц.

Белозерская — офицер Вооруженных сил Украины в запасе. На ее странице в Facebook сообщается, что она была участницей запрещенного в России формирования «Украинская добровольческая армия»* и запрещенного в РФ добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»**, является главным редактором местного информационного агентства.

По данным местного издания «Обозреватель», Белозерская демобилизовалась из морской пехоты в 2020 году. Сейчас вместе с мужем они являются членами территориальной обороны Украины (отдельные батальоны, которые созданы в составе ВСУ).

В беседе с Daily Mail она рассказала, как в 2017 году застрелила трех человек. Тогда вместе с ней в окопах был еще один военнослужащий. По словам Белозерской, это произошло в ночь перед Днем независимости Украины. Снайперша подчеркнула, что не испытывает угрызений совести, потому что она убила людей «в боях за Украину». Издание уточнило, что на счету Белозерской как минимум 10 убитых.

По словам снайперши, моральные терзания по поводу убийства человека «придумали далекие от войны люди». Белозерская добавила, что если произойдет вторжение на Украину, она готова стрелять по врагам из своей винтовки Гали, пишет RT.

«Если россияне решат приехать, я буду только счастлива представить их Гале», — добавила снайперша.

Thе Sun показал видео, на котором украинка стреляет по ополченцам в 2017 году. На кадрах можно увидеть вид из оптического прицела снайперской винтовки. Сегодня выяснилось, что она умело обращается и с артиллерийской установкой.

Другие украинские «герои»

Белозерская не единственная женщина, которая принимает участие в боевых действиях в Донбассе. Одной из ее одиозных «коллег» была Надежда Савченко.

По данным СК РФ, летом 2014 года она находилась в расположении запрещенного в России националистического батальона «Айдар»*** и корректировала артобстрел позиций ополченцев самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В июне в результате обстрела блокпоста ЛНР погибли находившиеся там два сотрудника российской телерадиокомпании ВГТРК: Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Вскоре после этого Савченко была задержана.

В июле ее арестовали и предъявили обвинение в участии в убийстве Корнелюка и Волошина. В январе 2015 года против нее возбудили еще одно уголовное дело — за незаконный переход госграницы РФ. В марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима и штрафу. В мае ее обменяли на двух задержанных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

На Украине Савченко в 2014 году получила орден «За мужество» III степени, а в 2015 году ей присвоили звание Героя Украины. После возвращения на Украину Савченко решила начать политическую карьеру и некоторое время работала депутатом Рады.

Более масштабные амбиции в этой сфере проявил Дмитрий Ярош — один из лидеров запрещенного в России радикального националистического объединения «Правый сектор»**.

В 2016 году он признался, что в апреле 2014 года члены «Правого сектора»** по прямому приказу Александра Турчинова, исполнявшего обязанного президента Украины, принимали участие в боевых действиях под Славянском.

В марте 2014 года Россия объявила Яроша в международный розыск, ему было заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму. В мае Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. В том же году Ярош баллотировался на пост президента Украины.

* Экстремистское формирование «Украинская добровольческая армия» — запрещено на территории РФ.

** «Правый сектор» запрещен на территории РФ, как экстремистская организация, (включая добровольческий украинский корпус).

*** Националистический батальон «Айдар» запрещен на территории РФ.