Из Киева пришла новость: в одной из больниц отец отдал сыну свою суточную норму кислорода — 15 минут в день — и умер. Власти опровергают это и говорят, что больницы обеспечены медицинским кислородом. Но даже официальная статистика Украины неутешительна: практически каждый день страна бьет все мыслимые антирекорды.

Волонтер Дана Яровая рассказала, что в больницах Киевской области пациентам не хватает кислорода. Ситуация настолько критична, что теперь спасительный газ больным COVID-19 дают всего на 15 минут в день. В один из киевских госпиталей поступили отец и сын, оба с пневмонией и затрудненным дыханием.

«Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет», — написала она на своей странице в Facebook.

По данным украинских СМИ, история пришла из Белоцерковской городской больницы № 3. Однако главврач медицинского учреждения Татьяна Дидыч заявила, что в подведомственном ей госпитале таких случаев не было.

Кислородное голодание

Истории о смертях от нехватки кислорода с Украины приходят часто, а врачи и волонтеры не первую неделю бьют тревогу. Несколько дней назад преподавательница Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь рассказала, что даже в реанимации кислорода хватало не всем.

«Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже восемь раз! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!» — писала Грабарь у себя в Facebook.

В комментариях к посту ей ответила заместительница мэра города Мария Мисюрова. Она заявила, что кислородом все больницы обеспечены и никаких перебоев нет. Спустя два дня Ольга Грабарь умерла, так и не дождавшись кислорода, в котором, по мнению чиновников, украинские больницы нужды не испытывают.

Человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо некуда, и дают кислород — внимание! — на 15 минут в сутки. Вдумайтесь! 15 минут в сутки! Дана Яровая волонтер.

Пациенты одесских больниц рассказывали, что палаты переполнены, люди лежат по восемь человек, а за кислородные маски в буквальном смысле дерутся.

Сортировка больных не за горами

Украина также продолжает бить антирекорды по заболеваемости и смертности. Например, 6 ноября в одном только Киеве обнаружили более тысячи новых зараженных за сутки — это самое большое число за все время пандемии. А за три дня до этого, 3 ноября, в Киеве было больше всего погибших — 389 человек. В четверг, 19 ноября, был побит очередной рекорд — более 13 тысяч заболевших за 24 часа.

Врач из Одессы, пожелавший остаться анонимным, уверен, что, несмотря на пугающие цифры заболеваемости, официальную статистику можно смело удваивать, чтобы представить себе реальную картину.

Минздрав разделил страну на разные эпидемические зоны. В красном, самом высоком, уровне опасности оказались 112 административных единиц — больше всего с начала пандемии.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов тоже сообщил, что ситуация «превращается в катастрофическую». Он уверен, что вторую волну Украина не сможет пережить без серьезных потерь, а если по всей стране коечный фонд будет занят целиком, то врачам придется выбирать, кого лечить, а кого нет.

Если заполненность достигнет 100%, нам придется активировать протоколы медицинской сортировки. Приоритет получат больные с большими шансами на выживание. Это означает, что наша медицина не выдержала Максим Степанов министр здравоохранения Украины.

Нет места ни живым, ни мертвым

В некоторых городах, несмотря на заявления властей, не хватает больничных коек. В Харькове, по словам заместителя мэра Светланы Горбуновой-Рубан, на 530 мест приходится 560 пациентов.

«Если кровать освобождается, сразу же находится другой пациент. Иногда одной кислородной точкой пользуются два пациента. То есть они поочередно дышат и таким образом спасают себе жизнь», — сказала она.

Из некоторых регионов приходят фотографии: больные с воспалением легких лежат в коридорах, ходят в туалет в палаты к другим пациентам. Не хватает не только коек и кислорода, но даже света, пишет волонтер Яна Колпакова.

«Из освещения — одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном», — рассказала она у себя в Facebook.

Пациент одного из киевских ковидных госпиталей Павел Багмут рассказал, что в больницах места уже не хватает и мертвецам. Их оставляют прямо там, где они скончались.

«Выходишь в туалет и смотришь — лежит человек в черном мешке и ждет свое время, когда его вывезут» — вспомнил он.

Тем не менее власти Украины о чрезвычайной ситуации не сообщают и тотальный карантин вводить не торопятся. Пока в стране действует только масочный режим и карантин выходного дня.