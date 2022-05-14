«Украинская мать» оказалась «голым демоном». Установленную в Болгарии скульптуру со скандалом убрали с площади

Жителей Болгарии ужаснуло очередное проявление поддержки Киева. На площади в Софии они увидели скульптуру «Крик украинской матери», который сразу же сравнили с пугалом и зомби. Позже выяснилось, что изначально работа носила другое название и никакого отношения к Украине не имела. В итоге памятник со скандалом убрали, а на его месте организовали импровизированную выставку о жертвах украинского фашизма.

«Крик украинской матери»

Посвященная ситуации на Украине скульптура появилась в Княжеском саду Софии. Ее автором стал болгарский скульптор Недельчо Костадинов. Согласно его замыслу, памятник якобы должен был передать страдания народа Украины.

Установили «Крик украинской матери» прямо напротив памятника Советской армии. Получилось, что женщина кричит на русских солдат, отметило РИА ФАН. При этом поставившие скульптуру на площади не учли, что в Советскую армию входили и украинские бойцы.

Когда памятник показали собравшимся, те были, мягко говоря, удивлены. Украинскую мать представили в виде старушки в открытом платье с обвисшей грудью. На лице этой пожилой женщины застыла ужасающая гримаса. Скульптор сделал основной акцент на широко открытый рот с редкими зубами.

Источник фото: соцсети

Как признался Костадинов, его творение действительно вышло не красивым. Но, по его словам, через украинскую мать он намеревался показать некую энергию, призванную разрушить расположенный напротив памятник.

Реакция болгар

Появление своеобразной скульптуры вызвало крайне негативную реакцию. Читатели болгарских изданий стали писать о чрезмерном внимании к ситуации на Украине, а также жестко прошлись по самой фигуре матери.

«Сочувствую украинскому народу, но это чрезмерное внимание переходит все границы! Флаги, памятники, финансовая помощь для беженцев во много раз больше, чем для болгар! Это нормально, что люди злятся на все это внимание!» — заявил один из жителей Болгарии.

«Горькая правда в том, что творцу, создавшему этого зомби, нужна серьезная психиатрическая помощь», — констатировал читатель.

«Тот, кто создал это пугало, — идиот», — поддержал другой пользователь.

Были и те, кто счел, что такому памятнику самое место возле замка Дракулы в Румынии. По мнению некоторых, подобная скульптура может оставить детей заиками. А кто-то удивился, что в Болгарии именно так представляют себе украинских матерей.

Источник фото: соцсети

Установленная в Софии скульптура возмутила не только жителей Болгарии. Фотографии «Крика украинской матери» прокатились по всем соцсетям и попали в СМИ. Пользователи из разных стран стали писать, что памятник не вызывает никаких других чувств, кроме ужаса и отвращения.

«Это просто ужас. Эта уже успевшая стать знаменитой за один день существования скульптура „Крик украинской матери“, выставленная в Болгарии, вызывает не сострадании, а ужас, вызываемый самим образом „матери“, сожаление к скульптору, как к умственно отсталому ребенку, неумело слепившему из пластилина каракатицу вместо человечка», — подчеркнула одна из пользовательниц

«Голый демон»

Работа болгарского скульптора оказалась в центре скандала не только из-за своего внешнего вида. Выяснилось, что на самом деле скульптура не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Это удалось доказать болгарской журналистке Велиславе Дыревой. Она нашла памятник в каталоге с художественной выставки 2019 года. Там он назывался «Голым демоном». Эту информацию подтвердил и один из постов скульптора в соцсети.

«Одна из моих работ, выполненная много лет назад, но думаю, что до сих пор актуальная», — написал Костадинов весной 2020 года.

За все время с момента создания скульптуры он так и не смог ее продать. Костадинов решил изменить ее название и адаптировать под актуальную повестку.

Шумиха с появлением скульптуры заставили ее автора быстро свернуть свою акцию и унести памятник с площади. При этом организаторы уже попытались оправдаться, заявив, что провели не открытие монумента, а только пробную установку. Они пообещали сделать скульптуру в три раза больше.

Жертвы украинского фашизма

Жители Софии решили провести свою выставку. Они пришли к памятнику Советской армии с фотоколлажами. На снимках были запечатлены доказательства преступлений украинской армии и националистических подразделений. Кадры сделали в 2014–2022 годах на Донбассе.

Источник фото: соцсети

Импровизированную выставку назвали «Говорят жертвы украинского фашизма». Ее организовали и провели всего за один день. Участники акции показали снимки убитых мирных жителей, включая детей. Среди фотографий были портреты репрессированных на Украине правозащитников.

Собравшиеся сели с плакатами прямо на ступеньки у памятника. Благодаря им кадры с погибшими жителями Донбасса и разрушенными домами увидели множество болгар.