Сорванные штормом мины может отнести в Средиземное море. Украинская халатность угрожает другим странам

Сорванные штормом мины, которые Украина установила в Черном море, может отнести к берегам Болгарии, Румынии и Турции. Пока страны бьют тревогу, специалисты винят в проблеме халатность украинских военных. Ведь они, скорее всего, крепили их кустарным способом, без необходимой техники.

Не так давно в ФСБ России сообщили, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Однако из-за шторма тросы на них начали обрываться, и мины отправились в свободное плавание. При этом, согласно Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Тревога из-за мин

Власти Болгарии призвали жителей черноморских районов быть бдительнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, которые сорвали штормом.

«Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб 112», — процитировал сообщение ТАСС.

Руководство страны уточнило, что приняло все меры для контроля над морскими границами и передвижением судов. Также ВМС Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Важно, чтобы все корабли в регионе и плавающие установили „тщательное наблюдение“ за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин / миноподобных объектов следует сообщать главному координационному центру спасательных операций», — отметило издание.

Кустарный метод

Обрыв тросов — реальная ситуация, которая вполне могла произойти. Об этом «360» рассказал активный участник военно-поисковых движений, председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«То, что это происходит, — это факт. Морские якорные мины устанавливаются на дне. Под собственным весом опускаются. Дальше происходит разматывание троса, который удерживает эту мину от якоря. Это происходит до тех пор, пока она не встает либо на заданную глубину, либо на поверхность. Классическая картина — мина, шарик с рожками, который плавает на поверхности моря», — пояснил Стрельбицкий.

Правда, отметил он, для того чтобы трос оборвался, нужен очень сильный шторм. Сейчас — весна. А обычно такое возможно при осенних ливнях, пояснил специалист. Тем временем эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов предположил, что украинская сторона устанавливала мины как попало.

«На Украине на сегодня нет кораблей, которые могли бы осуществлять минирование акватории или каких-то морских путей в соответствии с техническими характеристиками. Скорее всего, для этого использовали подручные средства, кустарные, плавательные, которые не обладали необходимой технической инфраструктурой для проведения минирования», — отметил Орлов.

Это, по его мнению, и привело к тому, что часть мин сорвалась с якорей.

Угроза дрейфующих мин

Теперь мины действительно может нести в сторону Босфора, уверен Стрельбицкий. А дальше — в Мраморное и Средиземное моря.

«Течение в проливах Босфор и Дарданеллы именно из Черного моря в море Средиземное. <…> Для начала мины, которые были под Одессой, должно пронести мимо побережья Румынии и Болгарии. И угроза существует в первую очередь именно судоходству этих двух стран, а потом уже Турции и, не дай бог, Средиземному морю. Может быть все что угодно», — подчеркнул Стрельбицкий.

По его словам, не случайно представители Черноморского флота, действующие вблизи Одессы, сейчас не подходят к берегу. Орлов уверен, что возникшая угроза — это результат «халатной и абсолютно необдуманной» деятельности ВСУ.