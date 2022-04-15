Украинок лучше не подселять к британским мужчинам

США и Великобритания не спешат принимать у себя большое количество украинских беженцев. Но даже если кому-то повезет получить статус вынужденного переселенца, то есть риск оказаться в сексуальном рабстве. Об этих случаях, возмутивших ООН, и равнодушном отношении к попавшим в плен украинским солдатам со стороны стран Запада рассказал телеведущий и журналист Гия Саралидзе. Далее — прямая речь собеседника «360».

В информационном поле появилось сразу несколько сообщений, которые касаются украинских беженцев. В США за предыдущий месяц официальный статус, который дает нужные выплаты получили 12 человек.

В Великобритании эта цифра чуть побольше, но тоже наповал не убивает 200 человек. Правда, статус у них не всегда официальный.

Сексуальные хищники

В ООН потребовали от британского правительства прекратить практику заселения одиноких беженок с Украины с одинокими британскими мужчинами. Есть такая программа, когда кто-то, кто готов заселить к себе беженцев об этом заявляет.

Так вот есть такая практика, когда к одиноким мужчинам, а иногда и не совсем одиноким заселяют одинокую женщину или женщину с детьми. В ООН их назвали «сексуальными хищниками». Причем, судя по сообщениям, сексуальной эксплуатации подвергаются не только женщины, но и дети. Сейчас британское правительство пытается с этим разобраться. Даже на уровне ООН эту проблему подняли.

Беженцев сейчас в Западной Европе около пяти миллионов человек, на этом фоне 12, 200 и даже две тысячи пострадавших не очень впечатляют. Не спешат ни Британия, ни США тратить деньги на беженцев. Зато они готовы поставлять за свой счет вооружение.

На этом фоне нет ни одной новости, которые бы касались озабоченности Запада пленными украинскими военными, которые сдаются сейчас тысячами. Никто не озаботился, как они будут содержаться, кто их будет кормить.

Потому что только за последнее время, судя по тем сообщениям, которые делают наши военкоры, в плен сдались только на мариупольском направлении почти три тысячи человек. Понятно, что их надо содержать, их надо кормить.

Ни одна официальная служба, ни западные общественные организации по этому поводу не озаботились. Они просто молчат. Получается, что в качестве пушечного мяса украинские военные им нужны, они готовы их вооружать для того, чтобы они умирали, а вот в качестве пленных они им точно не нужны.