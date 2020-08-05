Украинка совершила самосожжение у храма в Запорожье. Перед этим она оставила странную саркастичную записку

Рано утром 4 августа в Запорожье девушка устроила самосожжение на территории римско-католического храма. Причины поступка пока доподлинно не известны, однако в соцсетях погибшей уже обнаружили странные посты.

В 04:00 4 августа в запорожское отделение полиции поступил звонок: во дворе римско-католической церкви девушка облилась горючим и подожгла себя. В пресс-службе Национальной полиции Украины рассказали, что на территории костела Санктуария Бога Отца Милосердного погибшая находилась одна и все действия совершила самостоятельно, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Предсмертные послания?

Сейчас идет расследование возможных причин случившегося. В Сети уже появились первые версии. Telegram-канал «Это Запорожье» назвал предполагаемое имя погибшей: Анастасия Никлас. По обнародованным позже данным полиции, девушке было 24 года.

На ее странице в социальной сети «ВКонтакте» нашлись публикации о неудовлетворенности жизнью и травматичном опыте. В последнем посте девушка признается, что у нее начались проблемы с психикой.

Однако тон публикации недвусмысленно намекает на сарказм автора. Некоторые пользователи Сети заметили это и усомнились в том, что к смерти девушки никто не причастен.

Девушка также публиковала фотографии горящих людей и свечи на темном фоне. За последний год на ее странице было много публикаций с иллюстрациями разрушения, смерти и самых печальных страниц истории и произведений искусства.

Знакомые Анастасии рассказали о том, что она воспитывалась в религиозной семье, но приверженность вере не унаследовала. Тем не менее она была хорошо знакома с текстом Священного писания и никогда не имела суицидальных настроений.

«Настя была довольно веселой девушкой. Все просто в шоке. Никто не замечал, что у нее были суицидальные настроения. У нее были очень набожные родители, и, насколько я знаю, ее отец служил в церкви, а мама пела в хоре», — рассказала бывшая одноклассница погибшей.

В последний раз в Сети Анастасия была примерно за полтора часа до гибели. Telegram-канал «Это Запорожье» опубликовал фотографии с места происшествия — на них видно якобы обгоревшее тело девушки, однако фигура очень похожа на манекен, ручаться за достоверность съемки никто не может.