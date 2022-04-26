Украине «дали добро» на атаку России британские друзья. Ответ им не понравится

Запад дал Украине добро на удар по территории России, в том числе — поставленным «для обороны» иностранным вооружением. В Великобритании на голубом глазу заявили, что «это не должно создавать проблем». Минобороны РФ уже предупредило о пропорциональном ответе на прямые провокации Лондона. Каким он будет — в материале «360».

Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи в эфире одного из телеканалов заявил, что в Великобритании поддерживают удары Украины по России.

«Украине надо наносить удары вглубь территории противника, чтобы нарушать логистику и подвоз топлива, разрушать склады с боеприпасами», — процитировала британского замминистра в своем Telegram-канале Ольга Скабеева.

Хиппи напомнил, что Украина получила от международного сообщества «целый ряд вооружений, которые могут бить через границу с Россией».

Но это не должно создавать проблемы — ведь во всем мире страны применяют вооружения, которые они импортировали из других стран. Когда эти вооружения применяются, вы же вините не страну, которая их произвела, а страну, которая ими воспользовалась Джеймс Хиппи Замглавы Минобороны Великобритании

«Необязательная проблема»

В российском Минобороны заявление Хиппи без ответа не оставили, предупредив Великобританию о «немедленном пропорциональном ответе» на попытки реализовать подобные действия Украиной.

ВС РФ, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, находятся в круглосуточной готовности нанести ответные удары высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве.

«Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, „не обязательно будут проблемой“ при принятии Россией решений на ответные действия», — указали в Минобороны.

Чего добиваются в Лондоне

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «360» указал на наглое поведение Великобритании и ее стремление перевести спецоперацию РФ на Украине в международный конфликт.

«Великобритания переходит все мыслимые и немыслимые линии и ведет себя настолько нагло, что это начинает скатываться в совершенно другую сторону конфликта. Великобритания пытается сделать из спецоперации международный конфликт», — подчеркнул он.

Леонков напомнил о заявлении Минобороны России насчет ударов по центрам принятия решений.

«Среди этих целей находятся британские консультанты, можно так сказать. Никого жалеть не будем. Мы говорили, что центры принятия решений пока будем на Украине поражать», — заметил военный эксперт.

НАТО против России

Военный обозреватель Виктор Литовкин напомнил, что на территории Украины находятся различные зарубежные наемники и инструкторы.

«Говорят, что в Мариуполе на территории „Азовстали“ — около 600 натовских инструкторов. Это американские, немецкие, шведские, турецкие генералы и полковники. <…> Минобороны предупредило зарубежных так называемых коллег, что любое присутствие иностранных войск на территории Украины является законной и официальной целью для наших ударов — чтобы они не предъявляли потом никаких претензий», — сказал он.

Сами пришли — сами получили. Как в знаменитом выражении Александра Невского: кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет Виктор Литовкин военный обозреватель.

Великобритания, США и государства НАТО в целом, добавил Литовкин, пытаются затянуть ситуацию на Украине. Для альянса это стало противостоянием США и стран блока с РФ «жизнями украинских военнослужащих». Чем дольше оно длится, тем больше, по расчетам Запада, оскудеют резервные запасы РФ.

«Проводя такие прокси-войны, чужими руками они пытаются сломить российскую экономику, ведут информационно-пропагандистскую работу против России — то есть [хотят] одержать победу над РФ на территории Украины. Мы никогда этого не допустим. У нас достаточно большие запасы, желание закончить спецоперацию. И, как говорили военные корреспонденты, вставить фитиль НАТО и США», — заключил военный обозреватель.

Британская недальновидность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом о вероятности нанесения Россией ударов по военным целям на территории стран НАТО, поставляющих вооружение украинской стороне. Среди них в том числе есть и Великобритания.

«Правильно ли мы понимаем, что ради „нарушения логистики военных поставок“ Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что «глубина полета» мысли руководства британского министерства обороны «уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны».