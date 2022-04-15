Украина запустила процесс «дерусификации». Отказаться придется от вооружения, парашюта и борща

Украина запустила процесс «дерусификации» — избавление от всего русского и советского. Сейчас разрабатывается реестр монументов, напоминающих об СССР. Русская музыка и литература также окажутся под запретом. Но если Украина действительно хочет дерусификации, то отказаться нужно будет от многих привычных вещей.

Оружие

При «дерусификации» Украине нужно будет почти полностью отказаться от нынешнего вооружения. Поскольку оно на 95% — российское, заметил оружейный эксперт, секретарь Общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Зайнуллин.

Он отметил, что в РСФСР выпущено до 80% украинской техники, порядка 15% — в филиалах российских заводов на Украине, не более 5% — американского и европейского происхождения.

Парашют

По всему миру десантники приземляются на боевые точки с помощью парашютов. Украинским военным придется от него отказаться, ведь это изобретение — российское.

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Первый в мире ранцевый парашют придумал и сконструировал актер драматической труппы Народного дома, чиновник в отставке Глеб Котельников. Конструкция была запатентована и до сих пор осталась неизменной.

Связь

Первый искусственный спутник Земли был запушен в 1954 году с космодрома Байконур. А создал его русский конструктор Сергей Королев.

Запуск первых спутников связи был запущен под его же руководством в СССР в середине 1960-х годов. Они создавали линию дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком, отметил инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров.

Радио и телевизор

И радио и телевидение были изобретены российскими учеными. В 1895 году русский физик Александр Попов изобрел радио, а другой русский физик Борис Розин в 1907 году изобрел телевидение.

Кухня

Власти Украины уже несколько лет ведут переговоры с ЮНЕСКО по ускорению процедуры включения борща в список нематериального культурного наследия.

Но как утверждают историки кулинарии, борщ произошел от русских щей. В переводе со старославянского «борщ» — это квашеный продукт.