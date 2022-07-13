Украина занялась «сельским троллингом». Признание Ичкерии ей нужно чисто символически

В Верховную раду внесли на рассмотрение закон о признании Ичкерии*. Украинские депутаты всерьез решили «освободить» субъект и сделать его независимым от России. Зачем Украине заботиться о несуществующем с 2007 года образовании и просить Запад о поддержке инициативы, разбирался «360».

Проект постановления о признании суверенитета «Чеченской Республики Ичкерия»* появился на сайте Рады 11 июля. Составили документ украинские депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

Гончаренко через соцсети обратился к коллегам и призвал их принять постановление «как можно скорее», чтобы вынести предложение о принятии независимости Ичкерии* уже на рассмотрение президента Украины.

Украинский депутат попросил США и страны ЕС поддержать идею, чтобы сделать несуществующую республику «свободной и независимой от России».

Юридический казус

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал обсуждаемые в Раде планы уморительной новостью.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно», — написал он.

Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии* даже на бумаге не существует Рамзан Кадыров глава Чечни.

Образование, напомнил Кадыров, ликвидировали еще в 2007 году. Причем сделали это сами бывшие ичкерийцы. Остаток западного проекта — парламент, «в который входило полтора человека», — распустили в 2009-м.

На внесенный в Верховную раду законопроект отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел его юридической безграмотностью и казусом, сообщило РИА «Новости».

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой», — заявил он.

Инициатива, по словам Пескова, проиллюстрировала качество законотворческой работы в Раде. А зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение украинских политиков бредом.

«Верховной раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», — попросил он в своем Telegram-канале.

Его коллега Андрей Клишас, который возглавляет комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, отозвался о планах Гончаренко и Магомедова с иронией.

«Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность», — заметил он.

Чистый символизм

Политолог, писатель и публицист Андрей Ваджра в беседе с «360» заметил, что подобным выпадом Украина преследует чисто символическую цель.

«Украина таким образом намекает всем, кому можно, что она за разрушение России. Мол, пока Россия находится в состоянии вооруженной борьбы, давайте <…> хотя бы на символическом уровне намекнем на то, что Чечня должна выйти из ее состава. Чистый символизм», — сказал он.

Поступок украинских депутатов Ваджра не стал рассматривать отдельно от общей позиции страны: в предыдущих контекстах, по словам политолога, Украина уже достаточно себя охарактеризовала.

«То, что они делают сейчас, в частности в связи с этим событием, не делает их ни больше ни меньше тем, кем они являются. <…> А символические акции, которые они осуществляют, погоду не сделают», — заметил Ваджра.

Аналогичные высказывания украинская сторона допускала и о Кубани — якобы, регион тоже должен выйти из состава РФ и присоединиться к Украине. Польша, напомнил публицист, вообще мечтает о разделе России на несколько стран и уменьшении ее населения до 50 миллионов человек.

«Это такой сельский троллинг. Просто они на уровне своих сельских мозгов пытаются травить Россию — и ничего более», — заключил политолог.

*«Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в России