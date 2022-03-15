Украина за бортом НАТО. Зеленский теперь выпрашивает дружбу у Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что стране не удастся стать членом НАТО. Так как дорога в Североатлантический альянс оказалась закрыта, на Украине стали говорить о заключении нового «оборонного союза» с одной из ядерных держав. Власти страны нацелились на Великобританию, но, по словам политологов, ей такое партнерство не нужно.

Украинский лидер в очередной раз заговорил о НАТО во время онлайн-встречи глав государств, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force).

«Мы слышим про открытые двери в НАТО годами. Также мы услышали, что Украине туда не войти, это надо признавать», — заявил Зеленский.

При этом он снова призвал альянс установить бесполетную зону над Украиной. По его словам, власти страны понимают все возможные последствия такого шага. Также Зеленский назвал самогипнозом опасения НАТО касательно угрозы начала третьей мировой войны.

После выступления президента секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил создать новый «оборонный союз» с одной из ядерных держав. Лучшим партнером, по его мнению, является Великобритания.

«Думал, что войдет в историю»

Украина вполне могла стать членом НАТО, заверил «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«По их логике, чем Украина хуже Эстонии, Латвии и Литвы? Там ничего нет, а Украина могла реально сделать вклад в НАТО. Во-первых, сухопутная армия у них больше, чем даже у Франции. Вторая после Турции», — отметил он.

На территории Украины остались различные вооружения со времен Советского Союза. Страна обладает обученными военными, самолетами и ракетами.

«Плюс огромный потенциал завода „Южмаш“, который выпускал ракеты в Советское время. Было с чем идти. Они считали, что их с руками ногами туда брать и приплатить еще за это», — сказал Светов.

Как подчеркнул политолог, после заявление Зеленского об отказе от вступления НАТО никакого примирения с Россией не может быть.

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«Нужно читать, что он говорит дальше. Дальше он обрушивается на НАТО с претензиями о том, как они себя ведут. Он ведь говорит: „Они нас бросили. Они трусы. Я разочаровался“. Кто его просил очаровываться, это другой вопрос», — заявил журналист.

Он напомнил, что в своем выступлении украинский лидер снова упомянул о бесполетной зоне и попросил предоставить оружие.

«Это набор слов человека, который не вполне адекватно оценивает значимость свою и своей страны для других. Они же сделали ставку, Зеленский и Порошенко, на вступление в НАТО. Они внесли в Конституцию изменения. Сначала Порошенко, а потом Зеленский думали, что они входят в историю Украины с тем, что приведут страну в НАТО. Но ничего этого не получилось», — отметил Светов.

Политолог отдельно остановился на том, что после начала спецоперации Зеленский заговорил о нейтральном статусе Украины, но теперь об этом от него нет ни слова. Как заключил Светов, отрезвление политиков бывает очень болезненным.

Курс на Великобританию?

Но Украина в любом случае не может быть нейтральной страной. Об этом «360» заявил политолог Никита Донцов.

«Она в любом случае будет склоняться либо к союзу с Западом, либо к союзу с Россией. У Украины нет каких-то других вариантов. Сейчас, в период такой напряженной политической обстановки, Украине придется принять какое-то стратегическое решение, которое будет определять стратегию союзов Украины на ближайшие десятилетия» — сказал он.

Украина не сможет вступить в НАТО, но это не гарантирует того, что она не создаст военно-политический союз с какой-либо западной страной. Сейчас в качестве возможного заступника рассматривают Великобританию, но не понятно, зачем это нужно самой Великобритании.

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«На данный момент у Великобритании нет ни одного мотивирующего стимула брать на себя ответственность, давать какие-то гарантии безопасности стране, с которой у Великобритании нет каких-то широких экономических и политических отношений. Эти страны географически находятся довольно далеко друг от друга. Как и зачем Великобритании обеспечивать безопасность Украины, давать ей какие-то гарантии, сейчас это неочевидно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Зеленский, как загнанный в угол человек, пытается найти хоть какие-то решения, чтобы публично сохранить лицо. Президент Украины пытается показать миру и своим избирателям, что у него существует какая-то международная поддержка.

«Мы видели, как последовательно все западные партнеры отказали Зеленскому в помощи, на которую надеялись украинцы и сам Зеленский со своей командой. Сейчас Зеленскому необходимы какие-то громкие политические заявления, которые на 100% являются популистскими», — заявил Донцов.

Все слова украинского лидера направлены на то, чтобы хоть как-то обосновать своим избирателям необходимость тех действий, которые раньше предпринимала Украина по уступкам Западу ради евроинтеграции.