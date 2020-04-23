Украина захотела через «Википедию» рассказать о «российской агрессии». Но энциклопедия трактовок не прощает

Украина добавит в касающиеся государства страницы в «Википедии» информацию о «российской агрессии», интеграции с НАТО и Евросоюзом. Но если правки будут неподтвержденными или станут прямой пропагандой, их должны будут удалить.

МИД Украины и местное отделение «Викимедии» начали кампанию по «противодействию дезинформации» в «Википедии». В мае во время марафона «Месяц украинской дипломатии» авторы исправят неточности о «российской агрессии», интеграции в НАТО и Евросоюз и так далее. Позднее сотрудники ведомства дополнят ресурс статьями об Украине на других языках, чтобы повысить узнаваемость государства и «наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами».

«Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из „Википедии“ ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В беседе с РИА «Новости» сенатор Олег Морозов предупредил, что переписывание «Википедии» Украиной может привести к искажению исторических фактов.

«Это очевидная попытка со ссылкой на „мнение людей“ массовой фальсификации фактов в угоду текущим политическим задачам. Понятно, что такая массовая и неконтролируемая правка информации не ведет к поиску истины, а уводит от нее», — пояснил Морозов.

Не пропаганда, а факты

Если появившиеся правки будут явной пропагандой и их пропустит украинское отделение «Викимедии», то к модераторам возникнут вопросы. После этого, возможно, они перестанут быть отделением ресурса, сообщил «360» исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

«Но пока этого нет. И никаких фактов таких нет. Есть какие-то опасения у некоторых участников „Википедии“, но, как вы понимаете, много людей будет за этим следить. И если будет что-то действительно странное происходить, будут обсуждать и принимать какие-то меры», — сказал Козловский.

Как правило, спорные или неточные моменты в публикациях удаляют в течение нескольких минут. Но какое-то время они могут отражаться в общем доступе. Неочевидную информацию обсуждают, проверяют и выверяют. Задача «Википедии» — максимально нейтрально рассказывать о фактах. Она не должна быть пропагандистским ресурсом ни в одну, ни в другую сторону.

«Задача „Википедии“ разобраться, что и как было. И доказать это, чтобы у любого читателя была возможность не просто верить тексту, а самому пройти по ссылкам и самому в этом убедиться, все проверить», — добавил Козловский.

Как «Википедия» проверяет информацию?

Правки в «Википедию» может вносить любой пользователь интернета. Проверяют эти исправления миллионы добровольцев со всего мира. Они следят за появляющимися на страницах ресурса материалами и корректируют их при необходимости.

«Если вносится какой-то факт, он должен подтверждаться ссылкой на источник. Там [в правилах] достаточно подробно описаны требования к источникам в зависимости от тематики. В данном случае это должен быть какой-то неаффилированный источник. Он должен быть независимым, достаточно авторитетным», — рассказал Козловский.

Если источник информации окажется сомнительным, данные удалят как неподтвержденные. Ссылки на публикации в СМИ и переписанные учебники достоверными являться не будут. Для проверки исправлений обычно задействуют исторические архивы, монографии, книги. А если в них появляются расхождения, указывают разные точки зрения.

«Но в целом стараются сформулировать так, чтобы была нейтральная точка зрения. Без всяких трактовок, только факты. А каждый читатель с его мировоззрением пусть сам делает свои выводы. Только факты — это основной принцип. В „Википедии“ много спорных тем, это все достаточно хорошо отработано», — заключил эксперт.