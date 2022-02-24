События на Украине помогли телефонным мошенникам. Россиян предупредили о новой волне разводов на деньги

В свете последних событий на Украине и резкого падения рубля телефонные мошенники с новой силой пытаются обмануть доверчивых россиян. Не стоит забывать, что такие преступники — опытные и терпеливые психологи, способные вести жертву многие месяцы, постепенно отнимая деньги. Но распознать их довольно просто, ведь они используют похожие схемы.

Россиян предупредили о том, что телефонные мошенники снова активизировались из-за обострения ситуации на Украине и нестабильности рубля. Злоумышленники предлагают менять деньги по льготному курсу или совершать операции, которые якобы защитят сбережения от возможной инфляции.

Знакомые схемы

Специалисты отмечают, что телефонные мошенники становятся все изобретательнее, но зачастую используют схожие схемы обмана. Одна из таких историй — о якобы пришедшем в банк мошеннике с доверенностью от человека, которому звонят преступники. Они стараются убедить свою жертву срочно перевести деньги на другой счет.

Также мошенники могут представляться сотрудниками портала «Госуслуги» и предлагать собеседнику привязать к личному кабинету QR-код или установить на мобильный телефон специальное приложение, которое якобы обеспечит сохранность денег на банковском счете.

Еще один метод — сайты, на которых предлагают инвестировать онлайн и получать высокий доход. После регистрации на таком ресурсе клиенту перезванивает «специалист», который рекомендует для удобства отслеживания будущей прибыли установить на телефон особое приложение, с помощь которого обирает несостоявшегося инвестора.

До сих пор в ходу и сообщения с якобы выгодными акциями или внезапными выигрышами, а также известия о том, что кто-то из родных попал в беду и для решения проблемы срочно нужны деньги. Стоит помнить, что злоумышленники могут легко подделывать номера, с которых звонят или отправляют сообщения. А все их действия ведут к тому, чтобы завладеть вашими средствами.

Мошенники обокрали родню Сталина

В начале февраля этого года стало известно, что 93-летний племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев отдал телефонным мошенникам 16 миллионов рублей. Ветерану Великой Отечественной войны позвонили и представились сотрудниками технического отдела Центробанка. Злоумышленник убедил пенсионера, что его сбережения в опасности.

По словам Аллилуева, ему рассказали, что ЦБ и МВД борются с недобросовестными сотрудниками, которые торгуют персональными данными. Звонивший настоял на том, чтобы ветеран перевел средства на другой, якобы безопасный счет. С сентября 2021 года племянник Иосифа Сталина переводил мошенникам деньги и даже не подозревал, что его обворовывают.

За год до этого пенсионер также пострадал от мошенников, которые представлялись сотрудниками Центробанка. Тогда неизвестные выманили у него два миллиона рублей. Одну из звонивших полиция задержала, суд дал ей три с половиной года колонии.

Мошенники видны по обещаниям

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «360» отметил, что людям давно нужно понять, что все незнакомцы, которые звонят с предложениями быстро обогатиться или как-то защитить вложения, всегда мошенники.

«Нужно задавать простой вопрос: кому это выгодно? Это выгодно мошенникам, чтобы люди перевели им какие-то суммы. Они пытаются убедить людей, что произойдет повышение курса валюты и нужно вложить деньги в криптовалюты, или придумывают какой-то другой способ», — подчеркнул Калинов.

Адвокат и управляющий партнер АК «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко подтвердил «360», что звонки с предложениями быстрой и легкой прибыли наверняка уловка мошенников.

«Любой звонок с таким предложением — 100% звонок от мошенников. Если они все же смогли завладеть деньгами, нужно срочно сообщить об этом в банк и написать заявление в полицию. Неважно, велики или нет шансы полиции найти мошенников — главное, что они есть. И виновные, когда их найдут, будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул Алексей Скляренко.

Эксперты особенно отметили, что доверять неизвестным ни в коем случае нельзя. Также они подчеркнули, что ни один банк — тем более Центральный банк России — не будет требовать от своих сотрудников обзванивать людей с подобными предложениями. А сотрудники правоохранительных органов не могут пытаться спасти ваши средства по телефону. Вся коммуникация с официальными структурами может быть только лично и по повестке.