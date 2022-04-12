Украина саботирует переговоры на любых этапах

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о выходе на новое наступление. Речь идет про большую операции в ходе большой спецоперации. Аналитик центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит», колумнист экспертного клуба «Дигория» Петр Колчин назвал ее первостепенной. Он отметил, что после выполнения этой задачи измениться ход российско-украинских переговоров. Далее — прямая речь собеседника «360».

Это задание, эта операция является первостепенной целью всей операции на территории Украины. Как раз в ликвидации этого костяка украинской армии полностью дезорганизует любые оборонительные процессы украинской стороны.

Очевидно, украинская сторона потеряет какие-либо аргументы, какую-либо дипломатическую силу на переговорном процессе, но, подозреваю, что все также украинская сторона будет саботировать любые переговоры, потому что дипломатическое урегулирование не является их приоритетом.

Очевидно, что украинская сторона саботирует переговоры на любых этапах, как мы уже видели. И подозреваю, что она будет саботировать их и дальше, в первую очередь в интересах своих западных союзников

Конечно, российская сторона в этом плане максимально старается продвигать дипломатический путь в урегулировании конфликта и предлагает различные форматы, но украинская сторона отвергает их все и саботирует даже намек на какие-либо договоренности.