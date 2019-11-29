Украина рвется в бой по возвращению Крыма и Донбасса. Топ-5 загадочных сценариев — против единственного реального
Прогноз из Киева
По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолога Михаила Погребинского, Минские соглашения могут стать единственным путем, по которому может произойти реинтеграция Донбасса. При условии, что от прописанных там норм не будет никакого отступления. Об этом он заявил в беседе с «360».
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По его словам, альтернативой со стороны республик Донбасса может стать только корректировка по времени выполнения прописанных норм: сначала делаем один пункт, после второй и так до получения республиками Донбасса особого статуса.
«Кроме случая, который связан идеей, чего хотят многие на Украине, сначала получить контроль над территорией, а потом провести выборы. Вот этого не будет, потому что Зеленский признал формулу Штайнмайера, а она как раз предполагает, что сначала выборы, потом признание выборов, а потом вступление в силу закона об особом статусе на постоянной основе», — отметил политолог.
После этого закон об особом статусе Донецка и Луганска включат в Конституцию Украины, а власти этих регионов передают границу под контроль пограничников. Однако по словам политолога, в этом варианте кроется один момент: какие украинские пограничники будут стоять на ее охране? Ведь мятежные регионы вернулись в состав Украины.
«Если процесс еще будет двигаться в этом направлении, то мне представляется, что эти пограничники будут жители Донецка и Луганска», — отметил Михаил Погребинский.
В случае, если процесс реинтеграции провалится, то по мнению политолога все это станет долговременной фазой противостояния без обстрелов, так как к тому времени силы и вооружения уже разведут.
В качестве альтернативного варианта реинтеграции Донбасса он предложил рассмотреть заморозку конфликта без противостояния и каких-либо изменений границ. По его мнению, через некоторое время Донецк и Луганск сольются в единое образование, похожее на Приднестровье. Но судьбу этого региона новое образование вряд ли повторит. Закончится все входом этой единой территории в состав России.
Особые условия
Реинтеграция Донбасса невозможна без согласия населения Донецка и Луганска и кардинального изменения ситуации на Украине. С таким заявлением выступил ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования и политолог Олег Неменский.
Он напомнил, что Донецк и Луганск не раз заявляли, что не видят себя в составе Украины, которая есть сейчас. Для того, чтобы оба региона захотели вернутся стране нужно сильно изменится. И это только первое условие.
Еще одно необходимое условие это признание особенности сложившихся там обществ, создание их политического представительства и организация прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. После реинтеграция произойдет только при согласии народов республикОлег Неменский.
По его словам, все переговоры «нормандской четверки» для реализации их на практике в любом случае должны получить одобрение жителей Донецка и Луганска.
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Также он отметил, что самопровозглашенные республики в обязательном порядке потребуют сохранить свои политические системы вне зависимости от того, как они будут названы в единой Украине.
«Там сложилось особое общество, особое самосознание и что-либо делать без согласия этих обществ невозможно. И разрушать их тоже невозможно», — заявил Олег Неменский.
На вопрос о том, какие могут быть альтернативы реинтеграции он ответил, что говорить об этом невозможно, так как в государственности Украины в будущем не исключены серьезные кризисы.
«Это территориально нестабильное государство. <…> Через несколько лет мы можем увидеть другую Украину уже в других границах и с другим государственным строем», — подытожил он.