Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев подготовил пять сценариев по возвращению самопровозглашенных республик. Никаких деталей вероятных путей он не назвал, но подчеркнул, что каждый из вариантов пойдет стране только на пользу. «360» пообщался с политологами, которые оценили вероятность реинтеграции Донецка и Луганска в состав Украины.

Прогноз из Киева

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолога Михаила Погребинского, Минские соглашения могут стать единственным путем, по которому может произойти реинтеграция Донбасса. При условии, что от прописанных там норм не будет никакого отступления. Об этом он заявил в беседе с «360».

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По его словам, альтернативой со стороны республик Донбасса может стать только корректировка по времени выполнения прописанных норм: сначала делаем один пункт, после второй и так до получения республиками Донбасса особого статуса.

«Кроме случая, который связан идеей, чего хотят многие на Украине, сначала получить контроль над территорией, а потом провести выборы. Вот этого не будет, потому что Зеленский признал формулу Штайнмайера, а она как раз предполагает, что сначала выборы, потом признание выборов, а потом вступление в силу закона об особом статусе на постоянной основе», — отметил политолог.

После этого закон об особом статусе Донецка и Луганска включат в Конституцию Украины, а власти этих регионов передают границу под контроль пограничников. Однако по словам политолога, в этом варианте кроется один момент: какие украинские пограничники будут стоять на ее охране? Ведь мятежные регионы вернулись в состав Украины.

«Если процесс еще будет двигаться в этом направлении, то мне представляется, что эти пограничники будут жители Донецка и Луганска», — отметил Михаил Погребинский.

В случае, если процесс реинтеграции провалится, то по мнению политолога все это станет долговременной фазой противостояния без обстрелов, так как к тому времени силы и вооружения уже разведут.

В качестве альтернативного варианта реинтеграции Донбасса он предложил рассмотреть заморозку конфликта без противостояния и каких-либо изменений границ. По его мнению, через некоторое время Донецк и Луганск сольются в единое образование, похожее на Приднестровье. Но судьбу этого региона новое образование вряд ли повторит. Закончится все входом этой единой территории в состав России.

Особые условия

Реинтеграция Донбасса невозможна без согласия населения Донецка и Луганска и кардинального изменения ситуации на Украине. С таким заявлением выступил ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования и политолог Олег Неменский.

Он напомнил, что Донецк и Луганск не раз заявляли, что не видят себя в составе Украины, которая есть сейчас. Для того, чтобы оба региона захотели вернутся стране нужно сильно изменится. И это только первое условие.

Еще одно необходимое условие это признание особенности сложившихся там обществ, создание их политического представительства и организация прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. После реинтеграция произойдет только при согласии народов республик Олег Неменский.

По его словам, все переговоры «нормандской четверки» для реализации их на практике в любом случае должны получить одобрение жителей Донецка и Луганска.

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Также он отметил, что самопровозглашенные республики в обязательном порядке потребуют сохранить свои политические системы вне зависимости от того, как они будут названы в единой Украине.

«Там сложилось особое общество, особое самосознание и что-либо делать без согласия этих обществ невозможно. И разрушать их тоже невозможно», — заявил Олег Неменский.

На вопрос о том, какие могут быть альтернативы реинтеграции он ответил, что говорить об этом невозможно, так как в государственности Украины в будущем не исключены серьезные кризисы.

«Это территориально нестабильное государство. <…> Через несколько лет мы можем увидеть другую Украину уже в других границах и с другим государственным строем», — подытожил он.