Украина распродала парк в Крыму по кускам. Теперь там хотят строить многоэтажки на костях погибших от рук фашистов

В крымской Алупке собрались застраивать зеленую зону. В Пионерском парке, где может появиться многоэтажка, захоронены погибшие в период ВОВ советские солдаты и расстрелянные фашистами дети. Возможна ли такая застройка, разбирался «360».

Пионерский парк в Алупке стал местной достопримечательностью еще с 1960-х годов: здесь принимали присягу будущие пионеры, а жители высаживали деревья. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«На территории этих участков захоронены советские солдаты и медики, погибшие в годы Великой Отечественной войны, а также расстрелянные фашистами дети», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «в украинский период» территорию поделили на участки и передали в частную собственность. Владелец самого крупного — площадью около 80 соток — как раз и претендует на возведение многоэтажного жилого дома по полученным ранее документам. Забором начали обносить и другие 10 соток земли.

Пионерский парк в Алупке. Место захоронения советских солдат и расстрелянных немцами детей. Источник фото: Руслан Бальбек / Facebook

Практика «лихих 90-х»

Кандидат исторических наук Павел Балдин в беседе с «360» заметил, что, в принципе, такое строительство невозможно.

«Есть заброшенные братские могилы, на которых в свое время пытались что-то создавать, в том числе и в Московской области. Благо, сейчас <…> снова мемориальные таблички устанавливают, что место полито кровью», — сказал он.

Проблема, возможно, и в не слишком развитом краеведении. Балдин предположил, что «некоторые моменты замалчиваются — либо по незнанию, либо это какая-то спланированная акция».

Историк и политолог, профессор Вардан Багдасарян пояснил, что прецеденты такого рода были «в лихие 90-е». Сейчас за ситуацией «пытаются следить». Обычно проводится экспертиза местности и другие необходимые действия.

«Возможно все, но я бы как системный характер это не определял», — заключил профессор.

Юрист Дмитрий Аграновский назвал намерение возвести многоэтажку на месте военных могил «по-человечески неправильным и возмутительным».

«Если эта зона не является каким-то официальным мемориалом, то, скорее всего, строительство не удастся остановить. Но есть другие способы затормозить его», — подчеркнул специалист.

Зеленая зона, но не мемориал?

Участок по генплану отнесен к зеленой зоне. Об этом Руслан Бальбек упоминал в своей публикации. Он же указал на невозможность появления многоэтажек на этой земле. Кроме того, из-за строительства возрастает вероятность оползней и обвалов.

Обстоятельства позволяют на неопределенный срок — для дополнительного расследования — приостановить возведение дома, подчеркнул Аграновский. Дальше нужно будет выяснить, каким образом земля оказалась в частной собственности, есть ли там захоронение и определиться с присвоением ему статуса мемориала.

Я вижу, что проблему можно решить даже вопреки желанию так называемого частного собственника. В России после приватизации 90-х годов тяжело собственника считать собственником — у каждого можно найти какие-либо проблемы Дмитрий Аграновский юрист.

Юрист выступил против строительства на месте мемориала. «Если не хотят по-хорошему это понять, то методы решить это по-плохому найдутся», — снова заметил он. Например, поднять необходимые документы и изъять участок в судебном порядке. Аграновский выразил надежду, что собственник пойдет навстречу в этом вопросе. Что-то построить в парке у него выйдет вряд ли.

Пионерский парк в Алупке. Зеленая зона. Источник фото: Янина Павленко / Facebook

«Вся проблема в том, что земля находилась в частной собственности, и эта зона не является каким-либо мемориалом. Юридически, возможно, этих захоронений там просто нет. Формально никто это не обследовали и не исследовал, никаких ограничений нет», — пояснил эксперт.

По его словам, в России — по ее специфике — все, в том числе и социально ответственный бизнес, должны понимать: нельзя что-то строить в памятных местах, связанных с Великой Отечественной войной, особенно на захоронениях.

«Они неприкосновенны. Местные власти могли до такой ситуации не доводить», — заявил Аграновский.

Тем не менее, подытожил он, до присоединения к РФ Крым был фактически заброшен: на полуострове каждый «мог сделать все, что угодно, приватизировать все». Сейчас, выразил надежду юрист, проблему решат.

К делу привлекли прокуратуру

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала в Facebook, что вопрос о застройке в Пионерском парке прорабатывается по нескольким направлениям.

«Администрацией <…> уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков», — пояснила она.

Местные власти также инициировали процедуру создания в рамках зеленой зоны особо охраняемой природной территории местного значения. Это даст не только статус, но и «режим особой охраны». Процедура, предупредила Павленко, «займет некоторое время». Кроме того, в парке не допустят незаконной вырубки деревьев. За этим следит департамент муниципального контроля.