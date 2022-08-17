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    17 августа 2022, 01:06

    Украина прошла точку невозврата. Но история с отказом изучать русский язык и литературу в стране будет временной

    Политолог Алексей Мартынов: Зеленский перешел черту с языковым вопросом

    Александра Ломейко, Анна Флиская

    Минобразования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу. Киевский режим бездумно перешел очередную крайнюю линию. И если раньше украинские власти сторонились точек невозврата, то нынешний президент страны Владимир Зеленский последовательно сжигает все мосты.

    Украина прошла точку невозврата. Но история с отказом изучать русский язык и литературу в стране будет временной

    В новом учебном году программы с пятого по девятый классы убрали из общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Русский перестанут преподавать в школах «с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11-х классов». Произведения белорусских и русских авторов изымут из учебного процесса, оставив в нем лишь часть русскоязычной литературы.

    Думать по-русски

    Директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов в беседе с «360» отметил, что на Украине к подобному шагу шли давно. Языковой вопрос он назвал одним из наиболее болевых в стране в целом и в украинской современности в частности.

    «Украина абсолютно русскоязычная, кто бы что ни говорил. Искусственное насаждение украинского языка как обязательного дало определенный эффект, но от этого люди не перестали думать и говорить по-русски», — подчеркнул Мартынов.

    Очередная глупость. Другой национальной литературы у них нет, <…> так как украинская создана на русском языке

    Алексей Мартынов

    политолог.

    Гонения на родной язык эксперт счел одной из причин гражданского конфликта на Украине, который в итоге перерос в масштабную гражданскую войну на юго-востоке страны.

    «Специальная операция — это деятельная попытка прекратить гражданскую войну в соседнем государстве, принести туда мир», — заметил Мартынов.

    Красные линии

    Принятое на Украине решение едва ли хорошо скажется на качестве школьной программы и образовании украинских детей. С последним, напомнил политолог, давно беда. Не исключено, что ситуация только усугубится.

    «Дело не только в запрете языка и литературы. Это автоматически влечет запрет специалистов, учителей, с базовым русским языком, с русским образованием», — заявил Мартынов.

    Язык не просто средство общения. Это культурный код, навык, система, в том числе — образования

    Алексей Мартынов.

    История с исключением русского языка и литературы из программы украинских школ, по мнению политолога, временная. Языковым вопросом с удовольствием спекулировали многие правители Украины.

    «Манипулировали и заигрывали, но никогда не переходили определенных красных линий», — подчеркнул Мартынов.

    Даже экс-президент Петр Порошенко, который в итоге и развязал гражданскую войну на Украине, был не только русскоговорящим, но и мыслящим в таком же ключе. И не решился переступить черту, поскольку прекрасно осознавал последствия.

    «Зеленский легко переходит любые линии, потому что в голове у него давно ничего нет, кроме кокаина. <…> Он не думает, к чему это приведет и чем закончится. Это определенная точка невозврата. Их было некоторое количество, но тут — одна из фундаментальных. <…> Границы не только линии на карте, это в том числе язык и культура», — заключил Алексей Мартынов.