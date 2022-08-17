Минобразования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу. Киевский режим бездумно перешел очередную крайнюю линию. И если раньше украинские власти сторонились точек невозврата, то нынешний президент страны Владимир Зеленский последовательно сжигает все мосты.

В новом учебном году программы с пятого по девятый классы убрали из общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Русский перестанут преподавать в школах «с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11-х классов». Произведения белорусских и русских авторов изымут из учебного процесса, оставив в нем лишь часть русскоязычной литературы.

Думать по-русски

Директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов в беседе с «360» отметил, что на Украине к подобному шагу шли давно. Языковой вопрос он назвал одним из наиболее болевых в стране в целом и в украинской современности в частности.

«Украина абсолютно русскоязычная, кто бы что ни говорил. Искусственное насаждение украинского языка как обязательного дало определенный эффект, но от этого люди не перестали думать и говорить по-русски», — подчеркнул Мартынов.

Очередная глупость. Другой национальной литературы у них нет, <…> так как украинская создана на русском языке Алексей Мартынов политолог.

Гонения на родной язык эксперт счел одной из причин гражданского конфликта на Украине, который в итоге перерос в масштабную гражданскую войну на юго-востоке страны.

«Специальная операция — это деятельная попытка прекратить гражданскую войну в соседнем государстве, принести туда мир», — заметил Мартынов.

Красные линии

Принятое на Украине решение едва ли хорошо скажется на качестве школьной программы и образовании украинских детей. С последним, напомнил политолог, давно беда. Не исключено, что ситуация только усугубится.

«Дело не только в запрете языка и литературы. Это автоматически влечет запрет специалистов, учителей, с базовым русским языком, с русским образованием», — заявил Мартынов.

Язык не просто средство общения. Это культурный код, навык, система, в том числе — образования Алексей Мартынов.

История с исключением русского языка и литературы из программы украинских школ, по мнению политолога, временная. Языковым вопросом с удовольствием спекулировали многие правители Украины.

«Манипулировали и заигрывали, но никогда не переходили определенных красных линий», — подчеркнул Мартынов.

Даже экс-президент Петр Порошенко, который в итоге и развязал гражданскую войну на Украине, был не только русскоговорящим, но и мыслящим в таком же ключе. И не решился переступить черту, поскольку прекрасно осознавал последствия.

«Зеленский легко переходит любые линии, потому что в голове у него давно ничего нет, кроме кокаина. <…> Он не думает, к чему это приведет и чем закончится. Это определенная точка невозврата. Их было некоторое количество, но тут — одна из фундаментальных. <…> Границы не только линии на карте, это в том числе язык и культура», — заключил Алексей Мартынов.