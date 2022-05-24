Украина продала Донбасс американским компаниям

Украинские националистические формирования при отступлении в Донбассе разрушают гражданскую инфраструктуру, подрывают железнодорожные мосты. Киевские власти фактически продали регион американским компаниям, которые планировали производить в нем искусственный сланцевый газ, сообщил военный журналист — заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

На текущем моменте они хотят сдержать продвижение российских войск в ходе специальной операции, а также милиции ДНР и ЛНР. Поэтому они разрушают те мосты, которые стратегически сдерживают продвижение наших войск. Это естественно. Здесь нужно сказать несколько слов о разрушении Донбасса — ДНР и территории ЛНР. Специалисты задавали вопрос: почему в таком количестве разрушается инфраструктура этих республик? Тотальное разрушение водоснабжения, электричества, мостов, железных дорог, с чем это связано?

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Ну, если мы вспомним события, связанные с Хантером Байденом и его компанией, то через какое-то время начались утечки, что эта территория давно продана.

Киев фактически продал ДНР и ЛНР американским компаниям, которые занимаются производством искусственного сланцевого газа. То есть никакая инфраструктура, населенные пункты им там уже не нужны

Если бы операция ВСУ, намеченная на 8 марта, дала бы успех, то получилось бы, что они там все разрушили, уничтожили военные формирования республик, а мирное население расселили на территории Украины. А территории ДНР и ЛНР начали бы бурить скважины, загонять туда химикаты и производить сланцевый газ.

Известно, что земля, на которой применяют эту технологию, превращается в пустыню. То есть длительное время на этих роскошных черноземных землях уже бы ничего не росло. Поэтому и разрушались ДНР и ЛНР до основания, а потом пришли американцы, которые занялись бы производством сланцевого газа.

Позиция нацистов в Донбассе: после нас хоть потоп

Теперь по поводу мостов. У инженерных войск РФ есть богатый опыт восстановления коммуникаций — трансформаторов, электросетей, водоснабжения и мостов. На моей памяти в 2006 году, когда была короткая израильско-ливанская война, авиация Израиля уничтожала мосты, по прошествии двух месяцев наши военные строители восстанавливали порядка 14 мостов на территории Ливана.

Ведь посмотрите, интересная ситуация: через Днепр есть девять стратегических мостов, из которых мы в течение трех месяцев разрушили только один. Некоторые эксперты спрашивали, мол, почему мы не разрушили все? По этим мостам идет поставка западной военной техники, а доставлять ее к линии фронта можно только железнодорожными составами. Ответ был простой. Мы разрушили только тот мост, который нам был нужен, а остальные мосты должны оставаться.

Потому что мы специально не наносим разрушений инфраструктуре Украины, это спецоперация, мы не можем уничтожать линии связи, железнодорожные мосты, объекты водоснабжения, электричества.

Источник фото: РИА «Новости»

В Киеве есть электричество, работает телевидение, остальные города живут спокойной, мирной жизнью в зоне боевых действий. Те мосты, которые, уходя, разрушает ВСУ, будут все восстановлены.

Это психологически интересная позиция, украинских военных не интересует жизнь мирных жителей, их снабжение. Они продолжают разрушать города и убивать людей, от которых они ушли, своих сограждан. Это удивительная ситуация

Подобное было в 1945 году, когда наши войска шли по тоннелям метро в Берлине, где прятались мирные люди, Гитлер приказал затопить метро. Погибли и мирные люди, и наши солдаты. Такая позиция: после меня хоть потоп.

Восстановление Донбасса может затянуться на годы

Подробностей про создание службы для восстановления ЛНР и ДНР пока нет, есть такое желание и создаются структуры. Нужно наладить логистику снабжения продуктами, в том числе украинскими. Сколько месяцев могут продолжаться поставки гуманитарной помощи в таких огромных масштабах? Она будет приходить, но нужно налаживать мирную жизнь, поставки собственных украинских продуктов. Поля засеваются, молочные фермы начинают производить свою продукцию.

Дело в том, что города и населенные пункты ДНР и ЛНР, особенно в зоне боев, находятся в плачевном состоянии. Первое, что потребуется для восстановления, — стекло и шифер. Я вспоминаю боевые действия в Южной Осетии после обстрела со стороны Грузии. Туда пошло стекло, оконные рамы, шифер, металлическая арматура, двери — все то, что нужно для первоначального ремонта.

Источник фото: РИА «Новости»

В целом, нужно восстанавливать все. Чтобы комиссия рассчитала, которые издания подлежат восстановлению, а которые нет. На особом положении центр Мариуполя, который был разрушен основательно, но есть опыт реставрации тех специалистов, которые проводили реставрацию Грозного. Когда войска наносили артиллерийские удары по домам.

Там были здания, которые не подлежали восстановлению. Гораздо дешевле снести все под ноль, делать новый фундамент и строить новые дома. Скорее всего, эта восстановительная технология будет применена в Мариуполе, его нужно восстанавливать сильно.

Такие же вещи касаются Луганска и Донецка — восемь лет уничтожали эти две столицы двух республик, там тоже должны быть серьезные восстановительные работы. Но начинается все с простых вещей: с подачи электроэнергии, подачи водоснабжения и дальше всей инфраструктуры, в том числе снабжения продуктами.

Это длительный процесс, не делается за два-три месяца. Но если такое решение принято, то будут проведены оценочные работы, что сносить, а что восстановить. Восстановление займет, думаю, от трех до пяти лет, если активно взяться за это.