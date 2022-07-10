Украина превратила гумпомощь в способ наживы. «Бесплатные» продукты появились на черном рынке вслед за оружием

Украинская полиция все чаще стала раскрывать схемы продажи западного оружия в стране. Теперь мошенники стали наживаться и на гуманитарной помощи. Многое из того, что идет мирным жителям из Европы бесплатно, им в итоге приходится покупать. Военным тоже доходит далеко не все. Причем некоторые виды вооружения отдают практически за копейки.

Продажа гумпомощи

О западном оружии на украинском черном рынке говорят уже не первый раз. Теперь к вооружению добавилась и гуманитарная помощь. Киевские полицейские накрыли тех, кто продавал товары, поставляемые в город в качестве волонтерской помощи населению.

К правоохранителям обратились местные жители, которые заметили подозрительный склад с продуктами в Оболонском районе. Во время обысков сотрудники полиции и прокуратуры нашли товары иностранного производства без штрих-кодов и маркировок. У владельцев склада не оказалось никаких документов на продукты.

«В ходе обысков полицейские изъяли более 10 тысяч единиц продукции и упаковочного оборудования. Причастным к незаконной деятельности грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба полиции Киева в соцсети.

Правоохранители уточнили, что речь идет о консервах, крупах, муке, соках, сахаре, соли и других продуктах. На складе оборудовали помещение под производственный цех, где иностранные товары распаковывали, а затем упаковывали под украинскими марками.

Все продукты оказались гуманитарной помощью мирному населению Украины. Мошенники решили на ней нажиться, начав продавать продукты. На них завели уголовное дело.

«Мы продолжим принимать все необходимые меры для выявления и прекращения фактов продажи гражданам товаров гуманитарной помощи, которые украинцы должны получать бесплатно», — пообещали в полиции.

Оружие на черном рынке

Не перестают торговать на Украине и зарубежным вооружением. Национальная полиция страны разоблачила группу преступников, продававших огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Преступная группировка была задержана при очередной продаже оружия. Во время обысков изъяли автоматы Калашникова, большое количество боеприпасов и взрывчатки, включая гранаты и тротиловые шашки», — заявили в пресс-службе нацполиции.

Операция проходила 6 июля. Правоохранители задержали мужчин в возрасте 28,40 и 54 лет. В скором времени торговцам предъявят обвинения. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали российским войскам французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Одна гаубица стоит около семи миллионов долларов, но сумма сделки составила всего 120 тысяч долларов. Как утверждают журналисты, Интерпол знает о незаконной продаже оружия. Источник издания не раскрывается.

Жажда наживы

Как отметил в разговоре с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, поставляемое Украине тяжелое вооружение пока не попадало на черный рынок.

«Пока всплывали на черном рынке только образцы стрелкового оружия, ручные гранатометы, ПТРК и различные спецсредства, включая тепловизоры, приборы ночного видения и так далее. Бронетехника пока не светилась на черном рынке», — сказал он.

При этом эксперт не исключил, что она там может быть, но подтвержденных фактов нет. Со складов украинской армии западное оружие отправляется в Сирию, Йемен и некоторые страны Африки. Эту информацию уже подтверждал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — отмечал министр.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Рожина, как правило на продажу поступает вооружение советских времен. Причем практика черных оружейных схем существует на Украине очень давно. Вооружение отправляют на продажу, после чего устраивают случайные подрывы складов, чтобы скрыть все улики. Как подчеркнул эксперт, орудие действительно могут продавать крайне дешево.

«Невозможно продать это оружие за его реальную стоимость в условиях идущих боевых действий», — пояснил он.

Рожин добавил, что вооружение могут отправлять на черный рынок те, кто хочет сбежать с фронта и из страны. В этом случае оружие нужно как можно быстрее продать, а не ждать покупателя на полную стоимость. Человек срочно совершает сделку и забирает те деньги, которые он в обычной жизни законным путем никогда бы не заработал.