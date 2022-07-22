Украина поставила производство фейков на поток. Пробиться правде помогут интернет и иностранные языки

Украинская фабрика фейков не прекращает работу ни на минуту. В стране выпускали и выпускают тонны дезинформации и снимают провокационные ролики. И если в России есть возможность сравнить поступающие сведения и сделать выводы, то на самой Украине, как и на Западе, картину реальности представляют весьма искаженной.

Основная масса фейк-ньюс касается спецоперации РФ на Украине. Одни из последних примеров: похищение аппаратов ИВЛ из больниц Мариуполя и случаи грабежа в Славянске, которым якобы занимались военнослужащие ВС РФ. Если в первом случае выяснить правду можно даже простым сравнением фотографий, то во втором речь идет о заготовленной провокации. Славянск находится под контролем ВСУ, и бои за город еще идут. Однако украинская пропаганда уже озаботилась тем, как дискредитировать российских военнослужащих.

Наличие альтернативы

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360» пояснил, что аудитория у фейков целевая — украинская и западная. На сознание россиян подобная дезинформация не оказывает того разрушительного значения, какого от нее ждут.

У населения России есть альтернативная точка зрения. Мы видим передачи центрального телевидения, региональных каналов. Читаем своих блогеров, социальные сети. И можем сравнить то, что подается как истина в последней инстанции, с тем, что по этому поводу говорят эксперты, специалисты, журналисты или военкоры Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии.

Российские военкоры, заметил Подлесный, сейчас во многом стали масс-медиа: доверия к ним, возможно, больше, чем к СМИ разного масштаба. Они рассказывают информацию с передовой, рискую жизнью.

«К сожалению для украинских властей, на Украине тоже есть возможность, пусть и ограниченная, посмотреть другую точку зрения — российские соцсети или телеканалы», — заметил специалист.

Подобное тщательное пресекают и вполне могут забрать в застенки СБУ. Но правда, хоть и с трудом, но пробивается.

«Чтобы создать иллюзию того, что Украина движется в правильном направлении, что она где-то если не победила, то завтра победит точно, и создаются все фейковые новости», — пояснил Подлесный.

Для Запада специфику фейк-ньюс выбирают несколько другую. Самый главный посыл в них — Украина сражается за Запад. И все подобные сообщения подчиняют логике этих главных установок.

Принцип «50 на 50»

Высокопрофессиональные фейковые новости делают по принципу «50 на 50»: половина информации в них правдива, все остальное — ложь. Данные смешивают и получают нужный материал.

«Допустим, россияне нанесли удар „Калибрами“ по заводу — эта правда. Но при этом сообщают, что удар был совершен по гражданскому объекту, погибли гражданские. Вот вам классический пример. <…> Самая распространенная технология и хорошо действующая на территорию», — отметил Подлесный.

Когда пытливые умы среди украинцев, которых очень мало, начинают перепроверять, то смотрят: действительно Россия признала, что нанесла удар. Значит, это правда Геннадий Подлесный.

Наиболее болевой точкой в теме фейковых новостей в РФ эксперт назвал «пятую колонну». Некоторые россияне, по его словам, воспринимают понятие несколько узко. Думают, что речь идет о певцах, танцорах и других представителях индустрии развлечений.

«На самом деле, понятие „пятая колонна“ включает в себя более широкий круг лиц. И самое страшное, что туда входят чиновники высокого ранга. Они создают условия для реализации фейк-ньюс, <…> дают деньги для съемки фильмов, организуют их прокат и выступления», — сказал Подлесный.

Ярким примером он назвал выступление «Би-2» после завершения Суперкубка России перед болельщиками «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«И бизнесмены продолжают вести торговлю — например, поставляют комбайны в западные регионы Украины. <…> Бизнес тоже должен иметь патриотический акцент», — заметил специалист.

Своевременность размещения

Бороться с украинской пропагандой и обилием фейков, по мнению Геннадия Подлесного, можно несколькими путями. Один из них — демонстрация реальных эпизодов боевых действий, публикация комментариев специалистов на основании проверенных данных и источников.

Немаловажным он назвал и возможность продвижения программ СМИ на английском, испанском и французских языках как минимум — они наиболее распространены во всем мире.

«Убеждать россиян [тоже] можно и нужно. Но не менее 70% [жителей РФ] убеждены в том, что Путин выбрал специальную операцию для защиты территории России и наших жизненных интересов. И эту спецоперацию поддерживают», — подчеркнул эксперт.

Во всем мире, добавил он, картина искажена. И ситуацию описывают совсем не так, как хотелось бы РФ.

«Нужно больше материалов выкладывать в интернет, потому что он, как говорится, помнит все. Те программы, которые по тем или иным причинам люди не могут смотреть в режиме реального времени, можно было бы посмотреть на сайте той или иной телестудии. Важно, чтобы этот материал своевременно размещался. И еще раз подчеркну, желательно, чтобы были комментарии или переводы на иностранные языки», — заключил Подлесный.