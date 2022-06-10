Украина торопится легализовать каннабис. Это обогатит криминал и бизнес

Украинское правительство поддержало проект легализации марихуаны. Чиновники утверждают, что речь идет о медицинском каннабисе, который будет снимать боли и посттравматические расстройства. Однако производств для такого лекарства пока нет, как, впрочем, и гарантий, что на рынок не хлынет самый обычный наркотик.

На Украине легализовали марихуану

Правительство Украины поддержало легализацию медицинской марихуаны в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко в своих социальных сетях заявил, что конопля — отличное лекарственное средство. Ранее развернутые в мире кампании против производства каннабиса преследовали задачу обесценить его. Марихуаной собираются снижать болевые ощущения, снимать спазмы мышц и сосудов, лечить анорексию и посттравматические стрессовые расстройства после боевых действий.

«Мы понимаем отрицательное влияние военных действий на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», — сказал Виктор Ляшко.

Таким образом, Украина стала первой и пока единственной страной, ранее входившей в состав СССР, где официально разрешат использование каннабиса в медицинских целях. Пока не ясно, сможет ли марихуану купить всякий желающий или нужно будет получить специальный рецепт от врача.

Конопля без кайфа

Министр здравоохранения подчеркнул, что вся продукция с содержанием каннабиса должна производиться на территории страны — на Украине ее будут выращивать, перерабатывать и так далее. Чтобы обеспечить полный цикл производства, уже подготовлена вся законодательная основа. По словам Ляшко, в препаратах на основе конопли не будет веществ, которые могут привлечь наркоманов.

Похожая история сейчас происходит в Германии. Несколько лет назад там тоже легализовали медицинскую марихуану. В ней отсутствует тетрагидроканнабинол — то психоактивное вещество, что вызывает эйфорию. В свободной продаже есть лишь каннабис с канабидиолом, который не дает эффекта наркотического опьянения.

Однако определить, какие именно вещества содержит растение, можно лишь в лаборатории. Если же на Украине разрешат использовать не только продукты из конопли, но и непереработанные растения, то в обороте появится «травка» с наркотическим эффектом. Так, на фоне белого рынка с медицинской марихуаной будет развиваться и серый — с товаром, который не лечит, а дает кайф. Криминал будет на этом зарабатывать, причем в разы больше, чем страна на легальной медицинской марихуане.

Рынок марихуаны уже поделили

Опыт США и стран Европы показал миру, что легализация каннабиса открывает новый рынок. Ведь с коноплей можно делать напитки, конфеты, чай, выпечку, кремы, масла, косметику, вейпы, чипсы и много другое. На Украине может возникнуть огромный бизнес-сектор, где будут крутиться миллиарды долларов. Свободная продажа марихуаны влияет и на остальной внутренний рынок. В Канаде заметили, что легализация конопли привела к увеличению продаж газировки, сладостей, фастфуда и булок.

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Тему с легализацией марихуаны Зеленский продвигал на протяжении всей предвыборной кампании. Он никогда не призывал к разрешению конопли прямо, но косвенно всегда поддерживал свободное использование каннабиса. Правящая партия Украины «Слуга народа» подготовила проект о легализации медицинской марихуаны еще в 2019 году. Скорее всего, у этого решения уже есть четкие бенефициары и этот рынок уже поделен.

В странах, которые легализовали или декриминализовали марихуану, значительно увеличится поток иностранцев, что приносит немаленькие деньги в казну. При этом нововведения принесли проблемы соседним странам, где каннабис под запретом: наркотики стали легко просачиваться через границу.