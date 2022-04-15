Украина использует эскортниц как шпионок и разведчиц. На их совести уже есть смерти

Украинские спецслужбы используют девушек легкого поведения как шпионок и диверсанток. Схема вербовки и эксплуатации женщин таким образом не нова. История знает много подобных примеров. При этом в Донбассе уже сталкивались с такими «агентами под прикрытием».

Российские силовики нашли в Херсоне свидетельства того, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) привлекала к разведывательной и диверсионной работе девушек легкого поведения. В распоряжении российских военных оказалась информация о более, чем 20 украинках, занятых в такой деятельности.

По данным РИА «Новости», благодаря наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб в одном из офисных зданий российские военные нашли потайное помещение с отдельным входом, где было подразделение по работе с агентурой. Его сотрудник работал под прикрытием с эскортницами.

Он представлялся им фотографом, втирался в доверие и предлагал «интересную личную перспективу» в виде удачного замужества в России или на Западе, или же знакомства с состоятельными клиентами.

В ходе психологического тестирования сотрудники украинской разведки определяли способности девушек. Часть из них отправляли обычными проститутками-информаторами, а наиболее перспективных посылали на курсы в закрытых учебных заведениях СВРУ. После этого эскортницам давали различные задания. Кроме того, их использовали и как диверсанток.

Женское оружие

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил «360», что все спецслужбы мира всегда использовали женщин в своих интересах — проститутки и эскортницы не стали исключением.

«Используются те женщины, которые могут получить информацию от шефов, и те, которые приезжают, чтобы якобы заработать денег. Но во время этого им дается задание, что они должны сделать в ходе интимных операций, какую выведать информацию», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что разведка указывает таким «сотрудницам» на людей, которые их интересуют, а дальше принцип работы зависит от целей силовых структур.

«Они дают информацию агентам в виде женщин и задание: раскрутить их именно на эту информацию. А это они умеют», — добавил Гончаров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов также подчеркнул, что девушки легкого поведения — не единственные представители маргиналов, которых могут использовать разведчики.

«Они могут вести наблюдение за какими-то объектами, потому что мы же не обращаем внимания на бездомных. А он может не просто сидит, а за кем-то наблюдает. В каждом случае это индивидуально, все зависит от конкретного исполнителя и поставленной задачи», — сказал он.

Маргинальные слои населения, по словам Орлова, всегда должны находиться под особенно тщательным наблюдением, потому что именно их легче всего завербовать.

Не первый случай

С 2014 года Украина уже применяла подобные методы работы. Одна из таких диверсанток помогла украинским военным избавиться от командира батальона ополченцев ДНР «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

Его убили 8 февраля 2017 года в собственном кабинете. Сначала власти ДНР предполагали, что по офису Толстых выстрелили из огнемета «Шмель», однако позднее выяснилось, что в помещении сработало взрывное устройство.

Источник фото: РИА «Новости» / Ирина Геращенко

Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР «Сомали» Михаилу Толстых (позывной «Гиви»), на улице Донецка

Его якобы подложила девушка легкого поведения, завербованная СВРУ. Об этом в 2020 году рассказал сотрудник СБУ Олег Сугерей. По его словам, Толстых уже опасался за свою жизнь, но не мог отказаться от услуг проституток. Убийство Гиви якобы готовили два года.

Однако придумали использовать девушек легкого поведения в качестве разведчиц и диверсанток не украинцы, напомнил Гончаров. Он предложил вспомнить танцовщицу и куртизанку Мату Хари, которая во время Первой Мировой войны шпионила в пользу Германии, за что и была позднее осуждена и расстреляна.



Источник фото: Мата ХариИсточник фото: Wikimedia

Другая проститутка, вошедшая в историю благодаря шпионажу, была француженка Марта Ришар. Она была двойным агентом, работая и на французскую, и на немецкую разведку. За свои заслуги она даже получила Орден Почетного легиона во Франции, а после Второй Мировой войны стала политиком.