Украина и Азербайджан сближаются из-за схожих проблем. И это еще одна попытка насолить России

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины. Торжественная церемония прошла во вторник в Шамахе. При этом ранее Киев встал на сторону Баку в конфликте с Арменией. Страны активно сотрудничают на протяжении всего постсоветского периода. Их сплотили схожие территориальные проблемы. Более того, Украина рассматривает подпитку конфликта в Карабахе как возможность насолить России, считают политологи.

Во время церемонии посол Украины Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в Шамахе Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула, говорится в сообщении посольства. Его округ охватит Агдашский, Агсуинский, Гобустанский, Гейчайский, Исмайиллинский и Шамахинский районы страны.

«Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между двумя странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между Киевом и Баку», — пишет азербайджанское информационное агентство The First News.

Ранее Украина поддержала «территориальную целостность» Азербайджана, о чем заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Киев следит за конфликтом в Нагорном Карабахе и ведет переговоры с партнерами.

«По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — пояснил решение властей Кулеба.

В чем причина сотрудничества стран?

Украина и Азербайджан тесно взаимосвязаны давно. Об этом в разговоре с «360» заявил политический обозреватель Евгений Крутиков. Он напомнил об Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), созданной в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999-го по 2005-й в организацию также входил Узбекистан).

«Это было нечто альтернативное тем интеграционным процессам, которые шли в рамках СНГ. По тем или иным причинам все вышеперечисленные страны в СНГ либо не входили, как Грузия, либо входили, но с оговорками, как Азербайджан. Отталкиваясь от противостояния с Арменией, Азербайджан и выстраивал свою собственную конфигурацию во внешнеполитической деятельности, в том числе и на постсоветском пространстве, то есть по принципу „враг моего врага — мой друг“», — пояснил собеседник «360».

Поэтому и активно сближаться Баку с Киевом стали в тот период, когда начались первые цветные революции. Это все та же политика противостояний внутри общих интеграционных процессов, попытка найти себе новых друзей, создать новые связи на почве общей неприязни к Армении.

На самом деле, если брать экономическую сферу, то вряд ли там есть какое-то серьезное сотрудничество. Если брать военную сферу, то Азербайджан располагает достаточными финансовыми возможностями, чтобы покупать себе оружие более современное и не в таком состоянии, в котором выходит на рынок Украина со своим достаточно среднего качества вооружением. Это просто имитация внешнеполитической деятельности, поиск союзников Евгений Крутиков политический обозреватель.

С этим несогласен политолог Андрей Арешев. По его мнению, на протяжении всего постсоветского периода Азербайджан и Украина активно сотрудничали, в том числе и в политической и военно-технической сферах. Пытались сотрудничать и в экономической сфере.

«Изначально и Киев, и Баку заявляли об общности позиций в связи с наличием неурегулированных территориальных споров. В случае с Баку речь шла о Нагорном Карабахе, в случае с Украиной после 2014 года — о Крыме и части Донбасса. Конечно, страны высказывали поддержку территориальной целостности друг друга. Подкрепляли это активным военно-техническим сотрудничеством и на определенном этапе краткосрочными энергетическими проектами», — заявил собеседник «360».

Правда, подчеркнул он, пока что все эти проекты не привели ни к чему долгосрочному. Тем не менее стороны, особенно в связи с началом активной фазы карабахского конфликта 27 сентября, с новой силой заверяют друг друга в поддержке.

«По некоторым неподтвержденным данным, с территории Украины через Турцию в Азербайджан перемещаются различного рода грузы, которые могут иметь в том числе и военный характер. Мне хотелось бы отметить, что в еще первую войну в Карабахе боевики украинских националистических организаций принимали участие в военных действиях на стороне Азербайджана. Для них война с Арменией и Нагорным Карабахом была прежде всего войной с Россией. Этот тренд украинской внешней и военной политики аналогичным образом развивается», — заключил специалист.

Конфликт в Закавказье обострился в июле этого года. Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Стороны две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась. Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую.